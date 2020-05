Dansk stortalent har fremtiden på plads

Den danske cykelrytter Jonas Vingegaard viste i 2019 i sin første sæson på World Touren, at han har evnerne til at være med på cykelsportens højeste niveau.

Det belønner Jumbo-Visma danskeren for, og søndag har han underskrevet en ny kontrakt med World Tour-holdet. Hans nye aftale løber til udgangen af 2022, oplyser holdet i en pressemeddelelse.

- Jeg er glad for at forlænge min kontrakt. Jeg kan godt lide at køre på holdet, og jeg har allerede udviklet mig, og jeg sigter efter at opnå endnu større mål med holdet i fremtiden.

- Jeg er stolt af at være her, og i øjeblikket er der ingen hold, som passer mig bedre, siger den 23-årige dansker i pressemeddelelsen.

Undervejs i sin første sæson på World Touren vandt han en etapesejr i Polen Rundt. Merijn Zeeman, der er sportsdirektør hos Jumbo-Visma, forventer flere store resultater fra danskeren i fremtiden.

- Jonas er et lovende talent, og vi har store forventninger til ham. Vi er glade for, at vi har forlænget kontrakten med ham, så vi kan fortsætte med at bygge en succesfuld karriere sammen, siger sportsdirektøren.

I 2019 blev Jonas Vingegaard samlet nummer to i PostNord Danmark Rundt.

Store dele af 2020-sæsonen i cykling er blevet spoleret på grund af coronavirus. Derfor frygtede thyboen, at han ville få svært ved at cykle sig til en kontraktforlængelse.

- Det kan blive noget rod. Det er ikke det bedste tidspunkt at være i det sidste år af en kontrakt, sagde Jonas Vingegaard til Ritzau i marts, men frygten viste sig altså at være ubegrundet.