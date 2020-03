Dansk stortalent har tre brud i ryggen

Den danske cykelrytter Mikkel Honoré har ikke fået den bedste start på 2020.

Efter i januar at være blevet påkørt af en flugtbilist styrtede han søndag på de glatte veje i det franske cykelløb Royal Bernard Drome Classic - og det slap han ikke videre heldigt fra.

Efter undersøgelse på hospitalet er det nemlig konstateret, at den 23-årige Deceuninck-Quickstep-rytter har pådraget sig tre brud i ryggen. Det oplyser holdet på dets hjemmeside.

Det drejer sig heldigvis om små brud på anden og fjerde ryghvirvel samt tværtappen på den femte ryghvirvel. En ærgerlig skade, der dog ikke involverer operation for den unge dansker.

- Jeg er meget skuffet, og det sker på et tidspunkt, hvor jeg følte mig i god form og så frem til de kommende løb.

- Jeg vil være tålmodig og passe min genoptræning, så jeg kan komme stærk tilbage så hurtigt som muligt, siger Honoré.

Deceuninck-Quickstep vurderer, at han skal holde sig helt fra cyklen i to uger - og derefter kommer der naturligvis en periode med genoptræning, inden han kan køre løb igen.

Mikkel Honoré, der har sin styrke i de mere kuperede løb, burde dermed kunne nå at komme tilbage, inden klassikerne i Ardennerne. De bliver indledt på den anden side af brostensklassikerne, der slutter med Paris-Roubaix 12. april.

At Honoré var i god form blev understreget af, at han i løbet Faun-Ardèche Classic lørdag blev nummer syv i et ellers stærkt besat felt.

