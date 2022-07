Dansk stortalent skifter til World Tour-hold

RODEZ (Ekstra Bladet): Det vrimler allerede med danske ryttere på World Touren, og nu træder endnu én ind på den store cykelscene.

Det danske stortalent og U23-landsholdsrytter Sebastian Kolze Changizi har nemlig skrevet under på en kontrakt med det franske storhold Cofidis.

Det bekræfter holdejer, Cédric Vasseur, overfor Ekstra Bladet.

Det 21-årige talent kører til daglig for det danske kontinentalhold ColoQuick - det samme hold, som danske Jonas Vingegaard repræsenterede, inden han i 2019 skiftede til Jumbo-Visma.

Sebastian Kolze Changizi skifter til Cofidis. Foto: ColoQuick Cycling

Sebastian Kolze Changizi trækker dermed i Cofidis-trikoten fra 1. august, hvor planen er, at hans første løb på World Touren bliver Arctic Race of Norway.

Den unge silkeborgenser har i denne sæson kørt sig til sine første UCI-sejre i karrieren med etapesejre i både Fleche du Sud og Fredsløbet.

Og det er blandt andet de præstationer, der har fået Cofidis til nu at lave en aftale med danskeren.

Allerede fredag kunne Sebastian Kolze Changizi overfor cykelmediet feltet.dk fortælle om interessen fra det franske World Tour-hold.

- Det lyder som et godt projekt. Der har været et lidt dårligt rygte om, at de mindre franske hold har været lidt gammeldags. Men de vil gerne prøve at få nogle flere internationale ryttere ind, og jeg tror, det kan blive rigtig spændende, sagde han.

Og nu har danskeren altså papir på, at han inden længe træder ind på det allerhøjeste niveau i cykling. Han bliver demed den 25. dansker på World Touren.

Sebastian Kolze Changizi har udover to UCI-sejre også kørt sig til en sølvmedalje ved U23 DM i linjeløb.