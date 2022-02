Dansk stortalent slutter på podiet i fransk etapeløb

Mattias Skjelmose Jensen (Trek) mængede sig med de helt store cykelstjerner, da det danske cykeltalent søndag kørte sig til en podieplads i det franske etapeløb Tour of Provence.

Den 21-årige dansker sluttede på tredjepladsen efter vinderen Nairo Quintana (Arkea) og Julian Alaphilippe (Quick-Step).

Quintana vandt 3. og sidste etape, efter at colombianeren havde sat et angreb ind med fire kilometer til toppen af søndagens sidste stigning.

Løbets førende rytter, italieneren Filippo Ganna (Ineos), blev hurtig sat, og kun verdensmesteren, Alaphilippe, kunne kortvarigt følge med i Quintanas opskruede tempo.

Franskmanden måtte dog slippe, og i stedet viste unge Mattias Skjelmose sine evner. Danskeren endte på andenpladsen på søndagens etape - 37 sekunder efter Quintana.

Skjelmose indledte sidste etape på den samlede femteplads, men fik kæmpet sig ind på podiets nederste trin.

Quintana, der tidligere i karrieren har vundet Giro d'Italia og Vuelta a España, vandt også Tour of Provence for to år siden.