Dansk super-par hentede medalje ved både EM og VM

Årets sportspræstation: Julie Leth og Amalie Dideriksen formåede at hente bronzemedaljer ved både EM og VM, selvom de ikke lige fik trænet sammen op til. Deres præstationer sikrer dem en ottendeplads over de største danske sportspræstationer i år

EM-bronze og VM-bronze i parløb

Ingen var i tvivl om deres potentiale. Det sørger flere internationale topresultater - med OL-sølvmedaljerne fra Tokyo sidste år som det ypperste eksempel - for at minde folk om.

Derfor var forventningerne da også høje, da Julie Leth og Amalie Dideriksen kørte parløb ved EM i München i august.

Det danske par begyndte for alvor at vise sig frem cirka en tredjedel inde i løbet. Her vandt Dideriksen og Leth både femte og sjette pointspurt og understregede, at de ikke var taget til Tyskland for at fylde ud i den tunge ende af feltet.

Derefter gik den danske pointhøst lidt ned i gear, men så satsede de. Julie Leth kørte væk i håb om at hente hovedgruppen med en omgang og tage en masse point.

Undervejs blev det til et par sejre i pointspurterne, og den danske duo kravlede op mod top tre.

Afslutningen var mesterlig. Leth og Dideriksen vandt de tre sidste pointspurter, og det rakte lige præcis til tredjepladsen.

Medaljerne var fjerde sæt, de vandt sammen til EM. I 2018 og 2019 vandt de guld, mens det blev til sølv i 2021.

Og så havde de ikke rigtig forberedt sig, indrømmede Dideriksen overfor DR Sporten kort inden løbet.

- Julie og jeg har ikke haft den optimale forberedelse, for vi har ikke trænet sammen, før vi kom til München for et par dage siden, sagde hun.

Men så må man tage den på rutinen.

- Vi er stærke, og vi ved, hvordan man gør, når det kommer til stykket, lød det.

Og det skal vi da lige love for. Gad vide, hvor godt det ville være gået, hvis de rent faktisk havde trænet lidt sammen?

Mere metal

Der var mere i parret i 2022. For senere på året kørte de VM i Paris.

Starten var dog alt andet end perfekt. For alle deltagere…

- Lyset slukker i hallen. Det ligner måske ikke, at det er særligt meget, men når man ligger på modsatte langside og kigger efter ens makker, så har alle trøjerne samme farve. Så det var ikke forsvarligt at køre videre.

- Det er super-frustrerende, fordi vi fik en så god start, sagde Dideriksen til TV 2 Sport.

Da først de kom i gang igen, kæmpede det danske par for at holde sig til. Rigtig længe så det ud til, at de ville slutte lige udenfor medaljefeltet. Men så tog fanden ved dem i den næstsidste af de 12 indlagte spurter.

Dideriksen skiftede nemlig Leth ind umiddelbart efter, at der var dystet om point, og i en håndevending havde danskerne sikret sig et forspring i jagten på de ti point, som en sejr i den afsluttende spurt ville indbringe.

Ingen formåede at lukke hullet, men med ryttere spredt over det meste af banen og et styrt blandt forfølgerne med tre omgange tilbage, var forvirringen så stor, at officials tilsyneladende en kort overgang mistede overblikket.

Det var da kun en kort overgang, for fejlen blev fundet og rettet, og så kunne det danske par juble over endnu en medalje ved et internationalt mesterskab. Denne gang VM-bronze.