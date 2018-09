Dansk talent fortryder tv-program: - Jeg er ikke den nye Kardashian

INNSBRUCK (Ekstra Bladet): Der var delte meninger hos danskerne, da udsendelsen 'Den perfekte opdragelse' løb over skærmen på TV2 sidste år.

Programmet fulgte tre familier tæt - heriblandt familien Norsgaard Jørgensen, der måske lyder bekendt i disse dage, hvor VM i landevejscykling er på sit højeste.

Familien omfatter således både bronzevinderen på U23-enkeltstarten, Mathias Norsgaard Jørgensen, og hans søster Emma, der lørdag skal forsøge at sikre de danske kvinder et godt resultat i Østrig.

En halv million fulgte med i familiens gøren og laden - og især far Teddys ambitioner på børnenes vegne skabte debat.

Emma Norsgaard Jørgensen havde da også gerne været deltagelsen foruden.

- Jeg har aldrig haft lyst til at være med, siger hun med et smil, da Ekstra Bladet besøger landsholdets hotel dagen inden kvindernes linjeløb ved VM i Østrig.

Artiklen fortsætter under billedet.

Familiens Norsgaard Jørgensen blev fulgt tæt af TV2 i programmet 'Den perfekte opdragelse'. Foto: TV2

Det var faderen, der sagde ja på familiens vegne. Først da alt var på plads fik resten af familien besked.

Den 19-årige Cervélo-Bigla-rytter er godt klar over, at udsendelsen skabte debat - på godt og ondt.

- Folk går og griner lidt, tror jeg.

- Min bror og far har mest fået negativ omtale. Man bliver jo fremstillet på en måde, som ikke er helt rigtig. Min far virker virkelig hård, og det er han virkelig ikke, siger Emma Norsgaard Jørgensen.

Hun forsikrer, at det er slut med at have et tv-hold så tæt på for hendes vedkommende.

- Nu har jeg prøvet det, og nu ved jeg helt sikkert, at jeg ikke bliver den nye Kim Kardashian. Det kommer ikke til at ske igen, griner hun.

Det danske kvindelandshold kører linjeløb ved VM lørdag med start klokken 12:00. De første ryttere forventes over stregen i Innsbruck omkring klokken 17:00

Mathias Norsgaard Jørgensen (th) var også en del af programmet. Mandag vandt han bronze med U23-VM i enkeltstart. Foto: Ritzau Scanpix

Politijagt rammer Barcelona-stjerner: Fanget i København

Se også: Stor dansk VM-skuffelse: Det slukkede i hovedet på mig

Spillet om Kevins nye kontrakt: Forløbet, detaljerne og lønnen