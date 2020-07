Dansk teamejer: - Perfekt med dansk Tour-start i 2022

Riwal-Readynez har på grund af coronakrisen mistet en navnesponsor, men klarer sig gennem 2020 - og ser gerne, at den danske Tour-start bliver udskudt et år

Mens arrangørerne af den danske Tour-start i 2021 afviser at tale om en udskydelse af det enorme arrangement på grund af kollisionen med EM i fodbold, er der andre, der ser store muligheder i at flytte Le Grand Départ i Danmark ud i fremtiden.

En af dem er Steffen Kromann, som er direktør for og medejer af det danske Pro Team Riwal-Readynez.

- Det giver god mening for os at flytte Tour-starten til 2022. Vi er selvfølgelig presset tilbage på grund af coronakrisen, og vi er i gang med at genstarte hele vores setup, siger Steffen Kromann til Ekstra Bladet.

- Det er klart, at hvis vi får endnu et år, hvor vi kan arbejde frem mod en Tour-start på dansk grund, så er vores chance for at stille til start meget større.

Holdet, der har base i Odense, skifter snart navn, idet Readynez efter fælles aftale er trådt ud af sponsorkredsen som konsekvens af vældige tab på grund af coronakrisen. En anden nuværende sponsor træder i stedet et skridt op i sponsorhierarkiet og sikrer sammen med en mindre lønnedgang for alle ansatte holdets overlevelse, fortæller Kromann.

- Vi skal have en ny co-sponsor til 2021, men det er klart, at hvis vi skal gøre os håb om at stille til start i Tour de France i København, så er chancen meget større, hvis det først bliver i 2022, siger Steffen Kromann.

Steffen Kromann trykker hånd med Casper Pedersen fra Team Sunweb på den populære træningsstigning Coll de Rates nær Calpe i Spanien. Foto: Ernst van Norde.

- Generelt tror jeg også, at man kan opbygge en endnu større bevågenhed om Touren i Danmark, når arrangementet kolliderer med en kæmpe begivenhed som EM i fodbold.

- Det bliver dyrt at flytte Tour-starten, og en flytning vil blive svær at sluge for mange, som har lagt mange kræfter i at få alt til at klappe i sommeren 2021, siger Steffen Kromann.

- Men jeg synes, det generelt giver mening at flytte Tour-starten til 2022, siger han.

Ikke mindst den evige jagt på sponsorer ville blive lettere, hvis sponsoren kunne blive stillet en Tour-start i København i udsigt i 2022, erkender Kromann.

Riwal-Readynez genstarter sæsonen med det franske etapeløb La Route d'Occitanie, der har deltagelse af blandt andre Chris Froome (Ineos), Romain Bardet (Ag2r) og Thibaut Pinot (FDJ).

