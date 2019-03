Dansk teenager bag forrygende rekord: Hurtigere end Contador

Coll de Rates nær Calpe i Spanien er tidligt på sæsonen mål for tusindvis af træningsture. Både amatører og professionelle bruger stigningen som målestok for deres aktuelle form, og mange af dem registrerer deres formåen ved hjælp af træningsappen Strava.

Tirsdag satte den blot 18-årige Jacob Hindsgaul fra det danske kontinentalhold ColoQuick Cycling alletiders bedste Strava-tid på stigningen, og han overgik dermed store stjerner som Alberto Contador, Michal Kwiatkowski og Tejay van Garderen.

Hindsgaul forcerede den 6,520 kilometer lange stigning, der har en gennemsnitlig stigningsprocent på fem, på 13 minutter rent. Det er 14 sekunder hurtigere end Tejay van Garderen, som har næsthurtigste tid ifølge Strava.

Den unge fynbo var også hele 48 sekunder hurtigere end den tidligere ColoQuick-rytter Jonas Vingegaard, som med sit ridt op mod toppen for et år siden vakte flere professionelle holds interesse. Vingegaard kører i dag for World Tour-holdet Jumbo-Visma.

- Jeg er temmelig imponeret. Det må jeg sige. Han kørte alene op i stærk modvind, så han havde end ikke optimale betingelser for at køre så stærkt. Det er meget flot, siger Christian Andersen, der er sportsdirektør på ColoQuick Cycling.

- Jacob er en spændende rytter, absolut, men det skal have lov til at bundfælde sig i ham, at han er blevet seniorrytter nu. Han har end ikke kørt et løb på seniorniveau.

- Det er vigtigt, at han ikke nu tager herfra med den forestilling, at han skal vinde sit første løb. Vi forsøger at undgå at skrue forventningerne til vores ryttere for højt op.

- Det gælder Jacob, og det gælder alle de andre, for her på holdet er der ingen over holdet. Vi er ét hold med et fladt hiearki, hvor alle skal have en chance, siger Christian Andersen, som Ekstra Bladet fangede på mobilen torsdag, da han fulgte efter sine ryttere i servicevognen på endnu en træningstur på Costa Blanca.

Holdet har base i Calpe, hvor 12 ryttere og en stor del af staben gør klar til sæsonen. I modsætning til de fleste andre kontinentalhold har ColoQuick Cycling ingen ambition om at stige i graderne og køre professionelt ved siden af kollegerne fra Riwal Readynez, som i denne sæson er rykket en division op.

- Vi er et udviklingshold. Vi elsker at arbejde med de unge ryttere, og vi vil meget gerne sende dem videre til større hold, men vi skal ikke ud at køre professionelt, siger Christian Andersen.

- Her er processen vigtigere end resultaterne. Vi har fokus på, hvor rytterne er om fem år. Ikke på, hvor de er i morgen. Vi lærer dem at begå sig i cykelverdenen, og noget af det vigtigste er ydmyghed.

- Ydmyghed åbner døre. Arrogance lukker døre, siger Christian Andersen.

