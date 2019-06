Dansk tempofænomen rækker mod stjernerne

For en uge siden slog han verdensmester Mikkel Bjerg med et halvt minut ved U23-rytternes danmarksmesterskab, og torsdag kørte han sig på podiet i Esbjerg, da herreeliten kørte DM-enkeltstart.

Johan Price-Pejtersen er blot 20 år og har kun taget cyklingen virkelig seriøst i et par år, så det er en tempokonge i sin vorden, der i disse dage demonstrerer sit umådelige talent.

Et talent, som flere professionelle hold allerede har vist interesse for.

- Han er en virkelig interessant rytter. Han har motoren til at køre professionelt allerede nu, men tiden må vise, hvor han kører i næste sæson, sagde hans agent, Jesper Worre, da han tilfreds så sin rytter gå på podiet i Esbjerg torsdag aften.

Det skete i ruskende blæst og temperaturer så lave, at den 197 centimeter høje, tynde rytter rystede af kulde, da han efter sejrsceremonien lod sig interviewe med bronzemedaljen om halsen.

- Jeg drømmer selvfølgelig om at leve af det. Det er en drøm, men der er meget arbejde og mange træningstimer i vente, før jeg når så langt, sagde Price-Pejtersen, som endnu ikke har kontrakt for næste år.

- Jeg har haft to gode uger, og det kan være, at det giver genklang rundt omkring.

Price-Pejtersen er i gang med sin anden sæson på det succesrige kontinentalhold Team Coloquick, der som selverklæret talentudviklingshold sætter en ære i at levere ryttere til de professionelle hold. Senest har Coloquick sendt fem unge talenter til det norske prokontinentalmandskab Uno-X.

Efter den suveræne sejr i DM-enkeltstarten for U23-ryttere var Price-Pejtersen sprængfyldt af selvtillid før torsdagens tidskørsel for eliten.

- Jeg havde helt klart en fornemmelse af, at min form kunne bringe mig langt i det her løb. Man kan altid tage fejl, men da jeg sad på cyklen, følte jeg virkelig, at jeg havde niveauet til at være med der, hvor det virkelig er sjovt, sagde Johan Price-Pejtersen.

- Jeg kom hertil med en målsætning om, at jeg bare skulle gøre mit bedste, og jeg vidste, at hvis jeg gjorde det, så kunne det række til en podieplads. Mit store mål var U23-DM, som jeg vandt, så jeg kunne gå ind til denne opgave med ro i sjælen og bare give alt, hvad jeg havde. Det er fedt, at det lykkedes.

Næste store mål for den uge rytter er EM i Holland i august.

