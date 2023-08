Dansk topboss afviser ansvar

Det er næppe gået nogens næse forbi, at Saudi-Arabien har gjort et yderst aggressivt indtog på fodboldmarkedet.

Den ene topspiller efter den anden lokkes i øjeblikket til golfstaten, der kvitterer med hidtil uset høje økonomiske kontrakter.

Men også i cykelsporten melder lyssky diktaturer sin ankomst. I 2025 afholdes VM i landevejscykling således i Rwanda, der ifølge rapporter krænker basale menneskerettigheder, ligesom Abu Dhabi - hovedstaden i diktaturet De Forenede Arabiske Emirater - for nylig fik tildelt VM-værtsskabet i 2028.

Deltager

Men på trods af øget fokus og tiltagende kritik af sportswashing og diktaturstaters indtrængen i sportens verden har Danmarks Cykle Union bestemt ikke planer om at droppe VM-mesterskaberne.

- Vi kommer til at deltage i Rwanda og i Abu Dhabi, siger DCU-direktør Martin Elleberg Petersen til Ekstra Bladet.

- Vi er sat i verden for at køre cykelløb og udvikle dansk cykelsport. Vores landshold skal deltage i de internationale mesterskaber, og vi deltager de steder, hvor UCI vælger, at de skal foregå.

Martin Elleberg Petersen, direktør i Danmarks Cykle Union, siger, at det er ude af DCU's hænder, hvor VM-værtskaberne bliver placeret. Foto: Henning Hjorth

Debatten om sportswashing er de seneste år taget til og kulminerede foreløbigt ved VM i fodbold i Qatar. Kritikken samler sig om det uetiske i, at diktaturstater, hvor homoseksualitet er forbudt, og kvinder undertrykkes, kan sole sig i den gode reklame, det medfører at have værtskabet til verdens største sportsbegivenheder. Senest har der været rejst kritik af tendensen i Altinget.

Ude af hænderne

Rwandas præsident Paul Kagame fik ved valget i 2017 i alt 99 procent af stemmerne, og Amnesty og FN har de seneste år kritiseret staten for 'manglende ytringsfrihed, tvungne forsvindinger, henrettelser af civile og nedskydning af flygtninge, der demonstrerede'.

- Martin Elleberg Petersen, hvad er DCU's holdning til, at en så toneangivende sportsbegivenhed skal afholdes sådanne steder?

- Vi så helst, at det blev afholdt i lande, som ikke har de prædikater på sig. Når det er sagt, så er det ude af vores hænder. Det er ikke os, der beslutter, hvor VM skal afholdes henne, men vi deltager i de lande, hvor UCI har valgt at placere værtskabet.

God stemning på det danske landshold inden landevejsløbet i Glasgow i august. Foto: René Schütze

- Mener du, at DCU har et ansvar for at præge sporten i en retning, der ikke tilgodeser diktaturlignende stater?

- Vi har et ansvar for at udvikle dansk cykling, og det gør vi ikke ved at blive væk fra internationale mesterskaber. Ansvaret ligger andre steder hos regeringer eller internationale forbund. Det er ikke os, der har det ansvar.

- Men dansk cykling er efterhånden blevet en international sværvægter, som alle nationer holder øje med. Kunne Danmark ikke sende et stærkt signal om, at man tager afstand fra sportswashing?

- Det er et mere politisk spørgsmål, som DCU's formand og bestyrelse forholder sig til.

Drøftet internt

- I har besluttet jer for at deltage, men overvejer I at gøre brug af andre metoder til at tage afstand fra de her stater?

- Nej. Vi stiller op på samme måde, som vi gør i Glasgow, Schweiz og alle mulige andre steder.

- Har I drøftet internt, hvor I står på det her område?

- Ja, jeg har drøftet det blandt andet med elitechef Morten Bennekou. Vi er her for at køre stærkt på cykel og ikke for at lave andre statements end det. Det er andre steder, det skal foregå.

