Dansk topresultat i Tour Down Under

Den danske cykelrytter Julius Johansen fik en meget flot start på 2023, da han kørte sig til en tredjeplads på åbningsprologen i Tour Down Under.

Han var heldig med sit startnummer, da våde veje nåede at tørre godt op, inden han blev sendt ned ad rampen til den 5,5 kilometer lange prolog, som blev afviklet på ellers våde veje i Adelaide.

Den 23-årige dansker ramte et godt tidspunkt på prologen, hvor regnen havde været stoppet i længere tid, så vejene var tørret op, inden de sidste ti ryttere igen fik lidt regn ned på sig.

Mikkel Honoré var omvendt uheldig og fik en forfærdelig debut for EF-holdet, da han styrtede to gange på den korte rute.

Selv om han ikke var mere forslået, end at han kom i mål, var det i en tid langt fra de bedste. Honoré kunne næsten ikke have været mere uheldig med sin starttid i forhold til vejret.

Vejene var nogenlunde tørre, da Alberto Bettiol som nummer fire trillede ud på den korte rute, og det gav ham som en af de sidste ret gode betingelser for at trykke til i svingene på den teknisk krævende rute.

Da Honoré mindre end 20 minutter senere trillede afsted, havde himlen åbnet sine sluser og ændret betingelserne fuldstændig.

Det kostede ikke bare Honoré to styrt og en tredjesidsteplads, men også resten af rytterne muligheden for reelt at udfordre Bettiols tid på 6 minutter og 19 sekunder.

Regnen stoppede, og vejene tørrede lidt op, men ikke nok til, at nogen havde mulighed for at matche italienerens gennemsnitsfart på 52,2 kilometer i timen.

Tættest på kom Magnus Sheffield, som var otte sekunder efter Bettiol. Julius Johansen var yderligere to sekunder efter.

Den sidste dansker i løbet, Asbjørn Hellemose, havde heller ikke for gode forhold at køre under. Han sluttede som nummer 89.

Feltet med de tre danskere fortsætter onsdag med en flad etape over 150 kilometer. Derefter resterer fire etaper, hvoraf de tre er bjergrige.