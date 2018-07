Dansk toprytter scorer ny kontrakt

Den danske cykelrytter Matti Breschel har kørt for det amerikanske hold Education First i år, og sådan bliver det også i 2019.

Som Ekstra Bladet skrev tidligere, ville holdet gerne forlænge med danskeren, og det har de nu gjort, oplyser den 33-årige dansker til TV 2 Sport.

- Jeg har fået et år mere på holdet. Det giver noget ro i maven og gør, at jeg kan koncentrere mig om at køre cykelløb.

- Det tager hårdt på en, hvis man ikke ved, om man er købt eller solgt, så det er dejligt at have det på plads, siger han til TV 2 Sport.

Matti Breschel kørte sidste år for danskerholdet Astana. Siden skiftet til Education First har det været småt med resultater, og en niendeplads på 5. etape af Paris-Nice har indtil nu været højdepunktet.

Tidligere har den danske klassikerspecialist dog hentet en række topresultater. Han har blandt andet vundet sølv og bronze ved VM, et dansk mesterskab og semiklassikeren Dwars door Vlaanderen.

Breschel har også kørt for holdene Team CSC/Saxo Bank, Rabobank og Cannondale. Sidstnævnte var Breschels arbejdsgiver, da han senest deltog i Tour de France i 2016.

