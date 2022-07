Dansk Tour-arkitekt: - En tom fornemmelse

Sammen med vennen Joachim Andersen var Alex Pedersen initiativtager til den danske Tour de France-start. Og trods tre fantastiske dage med etaper i Danmark, var det alligevel en mærkelig fornemmelse for ham, da det hele var overstået

Han var med til at starte projektet helt tilbage i 2012.

10 år senere kunne Alex Pedersen se Tour de France-feltet rulle igennem Danmark omringet af tusinder og atter tusinder af jublende cykelglade danskere i Tour-humør.

Små to uger efter den danske Tour-start blev de danske cykelhjerter igen forkælet med topresultater af danskerne i verdens største cykelløb.

- Det er jo en helt fantastisk rejse, Tour de France har været på i år, siger Alex Pedersen begejstret til Ekstra Bladet.

- Med starten i Danmark, helt fra holdpræsentationen, to danske etapesejre og nu med Vingegaard i gult. Jeg nyder det i fulde drag.

Tom fornemmelse

Alex Pedersen var naturligvis også med under den danske Grand Départ, som han selv var en af initiativtagerne på.

Annonce:

- Jeg var da stolt af at gå rundt og se, at det projekt, vi startede for 10 år siden, var lykkedes. Og hvordan hele Danmark fejrede det. Der skulle man lige gå og knibe sig selv lidt i armen. Det var jeg stolt af, ikke kun som Alex, men også som dansker.

Artiklen fortsætter under billedet...

Alex Pedersen (tv) og Joachim Andersen (th) er initiativtagere til det danske Tour-projekt. Foto: Privat

10 års arbejde var dog på en måde hurtigt overstået på kun tre dage efter etaperne i Danmark.

- Det var mærkeligt at køre ud af Sønderborg den 3. juli. Dels var der den forfærdelige episode i Field's. Og samtidig dét at sidde i min bil og køre op ad motorvejen på vej nordpå, mens cykelløbet rejste sydpå. Det var en lidt mærkelig og tom fornemmelse.

Bestået eksamen

Med den succesfulde danske Grand Départ kan man som dansk cykelfan kun håbe på, at vi atter får lov at opleve Touren på dansk grund en gang i fremtiden.

Og det er bestemt heller ikke urealistisk, mener Alex Pedersen.

Annonce:

- Hvorfor skulle Danmark ikke kunne få et Tour de France igen? Det er noget nemmere næste gang. Nu ligger der dokumentation på det, og man har med egne øjne set, hvordan Danmark tog imod det. Så er spørgsmålet bare hvornår. Der går nok 8-10 år, før Danmark igen kan komme i spil til en Tour-start.

Ifølge Alex Pedersen var det især vigtigt, at én ting gik godt.

- ASO og alle sammen kom godt tilbage til Frankrig efter 3. etape. Det var dér, projektets eksamen stod, hvis det skal gentages en dag. Var flyene landet klokken fire om morgenen, eller havde alle sammen siddet i kø i otte timer i Tyskland eller noget lignende, havde ASO været møgsure og trætte af det alle sammen. Men nu kom de jo godt tilbage, og det gik super godt.

Logistikken ved at afholde en Grand Départ så langt nordpå som i Danmark var et af de punkter, Alex Pedersen kæmpede med i flere år i planlægningsfasen. Derfor var det vigtigt, at overgangen fra Danmark til Frankrig forløb gnidningsfrit.

Artiklen fortsætter under billedet...

Alex Pedersen (tv) sammen med daværende erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen, der også arbejdede på at få Touren til Danmark. Foto: Philip Davali/Polfoto

Resten af årets Tour må Alex Pedersen se hjemme fra sofaen, og i øjeblikket har han ikke andre cykelprojekter i kalenderen.

Annonce:

I næste måned starter han på et nyt kapitel. Den 8. august starter han som direktør for Samn Forsyning.

Og selvom det nye job som direktør i forsyningsbranchen er første prioritet lige nu, afviser han ikke at kaste sig over flere cykelprojekter i fremtiden.

- Man skal aldrig sige aldrig. Det har jeg da lært her i livet.

Her kan du læse om, hvordan det lykkedes Alex Pedersen, Joachim Andersen og resten af det danske Tour-hold at lokke Tour de France til Danmark.