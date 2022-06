Dansk Tour-debutant coronapositiv

Danske Andreas Kron er blevet testet positiv for covid-19 blot en uge før Tour de France-starten i København

For nyligt sluttede han som nummer 16 samlet i Schweiz Rundt, men nu er Tour de France-deltagelsen i fare for danske Andreas Kron.

Lotto Soudal-rytteren er nemlig testet positiv for coronavirus og misser dermed weekendens nationale mesterskaber. Det skriver holdet på Twitter.

'Desværre vil Andreas Kron ikke stille til start ved de danske mesterskaber i weekenden. Andreas er testet positiv for covid efter Schweiz Rundt'

'Han har ingen symptomer og har det godt, men vil bruge weekenden på at komme sig helt frem mod Tour de France-starten i København'

Lotto Soudal lader altså ikke til at være bekymrede for, at den positive test får en indvirkning på danskerens Tour-debut.

Forhåbentligt er Andreas Kron klar, når han sammen med resten af Tour-feltet skal rulle ned ad rampen på enkeltstarten, der er startskuddet på årets Tour i København om en uge, fredag den 1. juli.

