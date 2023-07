Dansk Tour-debutant under pres

Jonas Gregaard har været særdeles synlig i årets Tour de France, men debutanten har også ekstra god grund til at vise sig frem.

Danskeren er under pres, da kontrakten med Uno-X udløber efter denne sæson, og han oplyser, at der endnu ikke er nogen afklaring på fremtiden.

- Jeg koncentrerer mig mest om at køre cykelløb her, og så må vi tage det efter Touren. Men det er selvfølgelig noget, jeg tænker over. Det er jo mit arbejde, og jeg er i en kontraktsæson, så for mig er det bare vigtigst at vise flaget så meget som muligt og køre et godt Tour de France, siger Gregaard til Ekstra Bladet.

Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

Han vedkender, at der er et ekstra pres som følge af uvisheden, men samtidig føler den 26-årige udbrudsspecialist, at han indtil videre har sat et godt aftryk på Touren.

- Jeg er fint tilfreds. Jeg har en top 10-placering på en etape, hvilket var en af mine målsætninger fra starten af. Selvfølgelig vil jeg gerne have mere. Men det er trods alt Tour de France, fortæller debutanten.

Det har været markant sværere at gøre sig gældende på den største scene af dem alle, og Gregaard mærker da også, at det høje niveau sætter sit præg på fysikken.

- Ja, jeg kan tydeligt mærke, at dagen efter et udbrud er jeg meget mere mærket. Og det koster bare meget mere. Farten er bare meget højere i det her løb, fordi folk er i topform, siger danskeren.