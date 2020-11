Dansk Tour-direktør bukket under

Ekstremt arbejdspres i forbindelse med planlægningen af Tour de France-starten - Le Grand Départ - i København i 2022 har drevet den danske Tour-direktør, Alex Pedersen, til at sygemelde sig.

Han har været væk fra sin post siden begyndelsen af august, hvor han gik på ferie. I midten af september sygemeldte han sig, og han ventes først tilbage på kontoret efter nytår. Det bekræfter Tour-sekretariatet over for Ekstra Bladet:

‘Tour de France-sekretariatet kan bekræfte, at Alex Pedersen pt. er sygemeldt. Tour de France-sekretariatet oplyser samtidig, at Alex Pedersen forventes tilbage i starten af det nye år,’ lyder det.

‘Sekretariatschef for Grand Départ Copenhagen Denmark, Claus Schøsler, varetager den daglige ledelse af sekretariatet, indtil Alex Pedersen er tilbage’.

Ekstra Bladet erfarer, at Pedersen allerede for et år siden var tynget af et voldsomt arbejdspres op til præsentationen af de tre danske Tour-etaper i februar i år. Samtidig havde han næsten dagligt forpligtet sig til at holde foredrag om Tour de France i foreninger og virksomheder efter sine lange arbejdsdage i Tour-sekretariatet på Københavns Rådhus.

Arbejdspresset blev ikke lettet med coronavirussens hærgen og den voldsomme omvæltning, den forårsagede i sportens verden. Mærket af alvorlige symptomer på stress måtte Pedersen altså strække våben i august.

Først Giro, så Tour

Med sin samarbejdspartner og gode ven Joachim Andersen tog Alex Pedersen for år tilbage initiativ til at skaffe Tour de France til Danmark. Det skete, da både VM (2011) og Giro d’Italia (2012) havde aflagt dansk visit.

Duoen var også involveret i Giroens besøg i Herning og Horsens. Pedersen og Andersen formåede med vedholdende arbejde ved siden af deres respektive job at knytte tætte bånd til Tour-ledelsen i Paris, og i februar 2019 blev det så annonceret, at løbet ville blive skudt i gang i København i 2021.

Coronakrisen ændrede alt, idet den danske Tour-start pludselig blev klemt inde blandt to mastodonter, da EM i fodbold og de olympiske lege blev udskudt til 2021.

Tour-arrangør ASO ønskede Touren flyttet en uge for at undgå kollision med OL, men det ville så betyde, at Tour-starten ville falde sammen med tre EM-kampe, der skal spilles i København.

I juli blev Ekstra Bladet af en kilde gjort bekendt med planer om at flytte den danske Tour-start til 2022, men at det faktisk var under overvejelse at flytte det enorme arrangement, blev pure afvist af Tour-sekretariatet.

Få dage senere bekendtgjorde den franske avis Le Télégramme, at Tour-starten 2021 ville finde sted i Bretagne frem for København. Snart bekræftede daværende overborgmester Frank Jensen, at der var forhandlinger i gang, og 3. august blev udskydelsen bekræftet officielt.

Alex Pedersen har ikke været at træffe for en kommentar.

