Dansk Tour-feber: Rekord i vente

Da nyheden først kom ud, kunne danske Anthon Charmig hurtigt se på sin telefon, at venner og familie er glade for Tour-udtagelsen

Lige rundt om næste hårnålesving går det løs - først i Spanien og så videre til Frankrig.

Der er stor sandsynlighed for, at der kommer rekordmange danske ryttere med i årets Tour de France. Rekorden blev sat for to år siden, hvor hele 11 danskere deltog.

Seneste år stillede ti danskere til start. Seks gennemførte. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Men hvem er sikre, hvem har rigtig gode chancer for at score en billet, og hvem er lige på vippen til verdens største cykelløb?

Ekstra Bladets cykelekspert Michael Rasmussen giver det store overblik lige her.

Hvem skal med til Touren? Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) - Som værende kaptajn og forsvarende vinder, er han naturligvis selvskrevet. Mads Pedersen (Trek-Segafredo) - Han har jo bevist gennem de seneste par sæsoner, at han er en af verdens bedste cykelryttere, og han ligger nummer seks på verdensranglisen. - Han giver sig selv. Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) - Han er en rising star med raketfart, og som vinder af Schweiz Rundt er det helt åbenlyst, at Skjelmose skal med. Magnus Cort (EF Education-EasyPost) - Cort leverer bare altid og er også tidligere etapevinder. Han har vist, at han kan vinde grand tour-etaper i den store stil. Mikkel Bjerg (Team Emirates) - Han er som en af Tadej Pogacars vigtigste hjælperyttere selvskrevet. Michael Mørkøv (Soudal Quick-Step) - Som verdens bedste leadout-mand, så skal han naturligvis med, og specielt på sådan et hold der har sprintere. Han er selvskrevet. Søren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck) - Han skal også med. Han er også tidligere etapevinder og har jo vist sig som værende en bundsolid hjælper for Mathieu van der Poel. Han kan også selv vinde, og det er ikke et hold, der har klassementsryttere på den måde, så han kan jagte etapesejre. Jonas Gregaard (Uno-X) Det norske mandskabs udtog tirsdag 26-årige Gregaard til Touren. - Gregaard har kørt Giro d'Italia før, men Tour de France er en helt anden størrelse. - Han er ikke god nok til at køre med om en etapesejr. Måske god nok til at komme med i et udbrud, men man skal bare huske på, at når man kører Tour de France, så sidder man også i udbrud med verdensklasse-cykelryttere. Det er ikke Paris-Nice-folk (hvor Gregaard vandt bjergtrøjen, red.). Det er en anden kaliber. Anthon Charmig (Uno-X) Han blev tirsdag udtaget til Tour de France. - Det bliver hans livs oplevelse. De bedste møder op med det bedste, de har. Kasper Asgreen (Soudal - Quick Step) - Han er på vej tilbage. Han er ikke på fordums styrke endnu, så tror jeg på, at han bliver meget mere synlig, end han var sidste år, hvor han ikke var med på den fede måde. - Jeg vil give ham 90 procent chance for at være med. Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech) - Det er den dårligste udgave, vi har set af Fuglsang i mange år. Han er ikke sikker. Det lader faktisk til, at hans hold er ved at have gang i noget af det rigtige, så der bliver væsentlig hårdere kamp om pladserne på Israel-holdet, end der har været hidtil. - Jeg vil give ham 75 procent chance for at komme med. Christopher Juul-Jensen (Team Jayco Alula) - Han viser sjældent noget, men han er rigtig tit med alligevel, og det må være, fordi han er en solid arbejdskraft. De ved, at han holder alle tre uger. - Jeg vil give ham en 75 procent chance. Mikkel Honoré (EF Education-EasyPost) - Det er en 50/50. Han kørte det sidste år, men det er bare et megastærkt hold, han er på. De har rigtig mange dygtige cykelryttere på EF-holdet, der kan rigtig meget af det samme, som Mikkel også kan. - Han har ikke ramt den lige bag i i år endnu. Casper Pedersen (Soudal - Quick Step) - Han har været noget fraværende i år. Jeg vil ikke give ham mere end 25 procent chance for at være med. Andreas Kron (Lotto Dstny) Den 25-årige dansker kørte Tour de France seneste år, men onsdag meldte hans hold ud, at han denne gang ikke er udtaget. - Andreas er ikke fit nok til at deltage. Han vil i stedet fokusere på Vuelta'en, fortalte Lotto Dstny til Ekstra Bladet. Vis mere Vis mindre

Michael Rasmussen har dermed syv, han anser som sikre. Dernæst er de to Uno-X-ryttere allerede klar til Touren.

Desuden vurderer han, at det næsten er sikkert, at Asgreen kommer med, mens både Fuglsang og Juul-Jensen begge få gode chancer med en vurdering på 75 procent. Det giver i så fald samlet 12 ryttere, hvilket vil være dansk rekord.

Flere hold har allerede offentliggjort deres Tour-hold, og de mange resterende vil gøre det de næste dage, inden Tour de France begynder 1. juli i spanske Bilbao.

