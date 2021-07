Dansk Tour-komet får gylden besked

ALBERTVILLE (Ekstra Bladet): Der skulle lidt betænkningstid til, men nu er den god nok: Jumbo-Visma kører for Jonas Vingegaard.

Holdet gav eller alle ryttere frihed til at gøre, hvad de ville, men under og efter søndagens vilde bjergetape til Tignes blev taktikken ændret.

Det bekræftede Vingegaard selv på mandagens hviledag.

- Jeg får støtte nu fra holdet. De vil få lidt frihed, men jeg vil stadig få en masse støtte fra holdet, og de står 100 procent bag mig.

- Så prøver vi at give det et skud, og vi tager det dag for dag, og hvis jeg så har en dårlig dag, så er det sådan det er, siger Jonas Vingegaard.

Der er ikke lagt en færdig plan for, hvordan den 24-årige dansker skal gribe resten af Touren an. Men det kommer i første omgang nok mest til at være et spørgsmål om at forsvare sig.

- Vi har talt om det. Men jeg ved ikke hvordan, jeg har det i den tredje uge at løbet.

- Lige nu prøver jeg bare at følge med, og selvfølgelig hvis man har en god dag, vil man selvfølgelig prøve at tage noget tid på de andre.

- Selvfølgelig håbede jeg på at være godt kørende, men at ligge nummer fire på første hviledag er ret vildt, påpeger Jonas Vingegaard.

Der venter ham og resten af Tour-feltet 190 km sprinteretape tirsdag, mens det onsdag går løs igen med to opstigninger på Mont Ventoux.