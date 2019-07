Dansk Tour-komet: - Vi er blandt verdens bedste

Kraftværket Kasper Asgreen demonstrerede søndag atter, at han er en rytter i verdensklasse, og den 24-årige rytter lider ikke af falsk beskedenhed, når han skal forklare, hvordan han og Michael Mørkøv som storfavoritter satte alle på plads ved DM søndag.

- Vi ved, at vi er blandt verdens bedste til at gøre det her. Jeg har kørt med Mørkøv det seneste halvandet år, og vi er ved at opbygge en god rutine, sagde Kasper Asgreen, da han havde fået hængt sølvmedaljen om halsen.

- Vi har bevist igen og igen, at vi arbejder godt sammen. Og så er det alt andet lige også nemmere at køre forbi Coloquick, end det er at køre forbi Bora-Hansgrohe (superstjernen Peter Sagans hold, red.).

- Al ære og respekt for Coloquick, i øvrigt, men kan vi køre forbi Bora-Hansgrohe og Peter Sagan, så kan vi nok også køre forbi Coloquick, sagde Asgreen.

- Når planen lykkes, og man kører det perfekte ’leadout’, så er det bare en fed følelse.

Asgreen er endnu nyprofessionel, men han har for længst demonstreret sin umådelige styrke. Andenpladsen i Flandern Rundt fortæller alt, og udtagelsen til Tour de France blot understreger hans klasse.

Han vandt DM-enkeltstarten torsdag og kunne med lidt held i sprøjten også selv have vundet landevejsløbet.

- Jeg prøvede selv at slippe væk på sidste omgang, men det lykkedes mig ikke, og så stod det klart, at Mørkøv var det bedste kort i en spurt. Der er altså gode cykelryttere i et DM-felt, så det gælder selvfølgelig om ikke at smide det hele væk, sagde Kasper Asgreen.

- Vi blev selvfølgelig nødt til at køre vores chance så sikkert som muligt, og det sikreste kort for os i en spurt i et løb som dette, er Michael Mørkøv. Så det var ham, vi kørte for.

- Kunsten er, at man skal lade være med at køre for tidligt. Man kan sagtens komme til at forplumre det hele, hvis man kører for tidligt.

- Men med den rutine, vi har opbygget, kører vi ikke for tidligt, sagde Kasper Asgreen.

