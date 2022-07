Dansk Tour-mareridt: Fældet af uheld

MENDÉ (Ekstra Bladet): De store danske præstationer står i kø i årets Tour de France.

På 14. etape bragede Andreas Kron (Lotto-Soudal) for alvor ind på scenen i verdens største etapeløb, og længe så det ud til, at danskeren skulle lande sit livs resultat på flyvepladsen i Mendé.

Først ramte Tour-debutanten dagens udbrud. Siden ramte han det rigtige hug fra frontgruppen. Men desværre ramte uheldet til sidst, da finalen var gået ind i sin afgørende fase.

Kron punkterede på en nedkørsel, og så blev fire ryttere i front pludselig til tre.

- Først tænkte jeg ’Fuck, nu ryger jeg på røven’, siger hovedpersonen om episoden, hvor han undgik styrt ved at trille ud på en grusplads.

Han fik situationen under kontrol, men smed i omegnen af et minut, da han måtte få et nyt dæk på fra den neutrale servicevogn.

Og så gik jagten ellers på de forreste, som lige havde forladt ham. For Kron drømte fortsat om triumfen på det her tidspunkt

- Når man først giver op i Touren, så bliver man ikke noget. Man bliver nødt til at kæmpe. Man ved ikke, hvordan de andre har det, så jeg troede på det hele vejen, siger han.

Men selvfølgelig var debutanten skuffet i målområdet. Sådan må det være, når man går fra at køre om sejren til i stedet at køre om top-15, påpeger Kron.

- Jeg ved ikke, hvad jeg ender med at blive, og men det er jeg også lidt ligeglad med, siger han.

Svaret var en 13. plads, og den smager selvfølgelig ikke af den helt store succes. Og så alligevel.

For Kron fik for alvor vist, at han kan blande sig på den største scene af dem alle, og han fik ramt udbruddet, hvor vinderen til sidst blev fundet.

- Det er jo virkelig svært at vinde en etape i Touren. Det kunne vi se med Mads Pedersen. Han har været verdensmester, men har først vundet en etape nu. Jeg var tæt på for en uge siden, og i dag var jeg det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Det giver også noget selvtillid.

Altså lige med undtagelse af punkteringen ... Men Kron har allerede pustet nyt liv i forhåbningerne om en revanche.

- Nu skal jeg komme mig over ærgrelsen og så skal jeg se fremad, siger den 24-årige dansker.

