Dansk Tour-profil i alvorlig ulykke

Lars Michaelsen skulle egentlig have været på farten i Frankrig, men han sidder desværre derhjemme i Danmark.

Sportsdirektøren hos NTT Cycling måtte melde afbud til Tour de France i sidste øjeblik.

Oprindelig skulle han varetage opgaven som Bjarne Riis' højre hånd på etaperne og være en støtte for rytterne, som han plejer, men lige nu har Michaelsen rigeligt at gøre med tage hånd om sig selv.

Anden nakkehvirvel er brækket, skulderen er gået af led, og den ene arm er følelsesforstyrret. Det fortæller han til Ekstra Bladet.

Ulykken fandt sted under en svømmetur med døtrene i slutningen af august - bare en uge inden starten på verdens største etapeløb.

- Vi tog ud for at bade en aften og havde været i vandet og pjasket lidt rundt i 20 minutter, da det gik galt. I det, der naturligt blev mit sidste spring, rammer jeg en sandbanke, siger Michaelsen til Ekstra Bladet.

Der blev ringet efter en ambulance, men minutterne gik, og ventetiden gjorde kun ondt værre for den tidligere danske mester. Han sad tilbage frustreret og forslået.

- Når det foregår i hovedstadsområdet, er det beklageligt, at der skal gå over en time, før ambulancen kommer. Med min erfaring som tidligere elitesportsmand ved jeg, at hvert minut tæller. Nogle personer risikerer at få varige men, hvis ikke der handles hurtigt, siger Michaelsen.

Han kom på hospitalet og blev behandlet, men desværre viste skaderne sig at være mere omfangsrige end først antaget.

- Jeg havde egentlig også sagt, at jeg havde slået hovedet, men det blev der skøjtet lidt hen over i første omgang. Jeg blev bedt om at dreje hovedet, men det gjorde ondt af helvede til. Manuelt forsøgte de at mærke efter, om der var nogle brud, fortæller han.

Der var dog ingen meldinger om fraktur ... til at begynde med.

- Men via egen læge tænkte jeg, at det ikke kunne være rigtigt. Der blev så sat en ny undersøgelse i gang, og så blev der konstateret brud på 2. nakkehvirvel. Man har i mit tilfælde valgt at behandle det konservativt ved at undlade at operere. Men jeg skal gå rundt med en halskrave på, og så skal det få stabilitet til at hele.

- Det var frygtet, at følelsesforstyrrelsen kom fra rygsøjlen og nakkehvirvel, men det er heldigvis ikke tilfældet. Det stammer fra den tid, hvor skulderen har været skubbet af led.

Michaelsen havde i første omgang fortalt NTT-lejren, at han havde slået skulderen af led og håbede på at komme ned til Tour de France senere. Men deltagelsen hænger selvsagt i en tynd tråd, efter han er blevet klogere på skadens omfang.

- Nu har jeg jo sagt det her siden, og jeg skal igennem et forløb herhjemme, hvor Odense Universitethospital skal hjælpe med følelesforstyrelsen, fortæller Michaelsen.

NTT-manager Bjarne Riis må klare sig uden sin danske sportsdirektør Lars Michaelsen, der har været tvunget til at melde afbud. Foto: Ernst van Norde

I kontakt med Riis

Selv om Lars Michaelsen følger Tour de France på afstand, har han ikke undladt at bidrage med sine tanker om løbet til de udsendte kolleger i NTT-lejren.

Det sker dog på en anden måde end normalt, og den erfarne sportsdirektør har respekt for, at omstændighederne gør ham mere sekundær denne gang.

Han har kontakt med holdets manager, Bjarne Riis, men det foregår i et helt andet format end planlagt.

- Vi udveksler beskeder engang i mellem, og jeg giver mit besyv med. Men jeg skal ikke være nogen professor, som sidder og kommer med råd fra distancen. Det er dem, som er dernede, der kan sige, hvad der foregår, siger Michaelsen.

Af samme grund var det også en naturlig reaktion for ham at handle hurtigt, da planerne for deltagelsen måtte laves om. Så holdet var bedst mulig stillet i Frankrig.

- Jeg er jo praktisk indrettet, og først skulle vi finde en løsning for, hvordan min rolle på holdet blev besat, fortæller han.

Men selvfølgelig havde han helst været der selv. På den led bliver smertetærsklen testet både fysisk og psykisk lige nu.

- Begge dele gør ondt. Jeg har været meget igennem som topidrætsmand med mine styrt og røvture. Men den første tid, hvor skulderen lige var gået af led, var det mest smertefulde, jeg har oplevet, siger han.

