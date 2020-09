Dansk Tour-rytter melder afbud til VM

LA ROCHELLE (Ekstra Bladet): Danmark bliver en profil mindre ved det forestående VM i italienske Imola.

På Tour de Frances første hviledag oplyste Sunwebs Søren Kragh Andersen nemlig, at han har meldt afbud til landstræner Anders Lund.

- Jeg er nødt til at melde afbud. Jeg har en målsætning med holdet, om at jeg kører efter BinckBank Tour – det går jeg benhårdt efter. Jeg har meldt pænt afbud til Anders Lund.

- Han ringede for et par dage siden og spurgte, om jeg havde lyst. Jeg er glad for, at han ringer, men måtte desværre takke nej, siger Søren Kragh Andersen over en videoforbindelse i det franske.

Det er det store hollandsk/belgiske etapeløb BinckBank Tour, der altså vægter højere for Søren Kragh Andersen, der skal køre det som kaptajn for Sunweb.

Også verdensmester Mads Pedersen er i store overvejelser omkring sin deltagelse. På grund af BinckBank Tour og på grund af den hårde rute. Men det er ikke løbets hårdhed, der afskrækker Søren Kragh:

- Nej. Det er af ren og skær respekt for holdet her. De satser på mig i BinckBank, og jeg vil gerne gå 100 procent efter det.

- I år er et specielt år - det ved alle, også Anders Lund. BinckBank Tour er det, holdet tjener penge på - og de betaler min løn. Det er det, der er vigtigst.

- Jeg skal køre i Team Sunwebs trøje, for at cykelsporten kan blive ved med at rulle - og jeg kan fortsætte med at have et job.

- Vi skal køre så mange cykelløb som overhovedet muligt på tre måneder, siger Søren Kragh.

Havde der været noemale forudsætninger, ville Søren Kragh Andersen have prioriteret VM - og han håber da heller ikke, at hans afbud får konsekvenser på den lange bane.

- Det er bittersødt at sige nej. Jeg håber også, at Anders vil ringe efter mig igen næste år, hvis jeg er god nok.

VM i linjeløb bliver afviklet i og omkring Imola søndag 27. september. Der køres enkeltstart fredag 25. september - begge løb altså uden Søren Kragh Andersen.

