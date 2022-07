Dansk Tour-rytter millimeter fra ny kontrakt

ARENBERG (Ekstra Bladet): Han er lige nu i gang med sit første Tour de France. Og nu er der snart mere at glæde sig over, hvis man hedder Andreas Kron.

Den 24-årige Tour-rytter er ifølge Ekstra Bladets oplysninger nemlig meget tæt på at kunne skrive under på en ny toårig aftale med sin nuværende arbejdsgiver, Lotto Soudal.

Ekstra Bladet har talt med flere kilder på og omkring holdet, der bekræfter, at en kontrakt allerede ligger klar til danskeren, og at det nærmest blot er blækket på papiret, der mangler.

Fremtiden ser ud til at være på plads for Andreas Kron. Foto: Claus Bonnerup

På Lotto Soudal glæder man sig over at have Andreas Kron på holdet, og derfor har intentionen også hele tiden været, at danskeren skulle forlænge, hvis han ønskede det – og det er der altså meget, der tyder på, at han gør.

Årsagen til, at der endnu ikke er skrevet under, skal findes i den simple detalje, at en eventuel etapesejr til Andreas Kron i årets udgave af verdens største cykelløb vil kunne ændre på vilkårene. Men det betragtes ifølge Ekstra Bladets oplysninger som en formalitet.

Andreas Kron inden tredje etape af Touren: Jeg vil nyde hvert et øjeblik

Dermed vil Kron også inden længe kunne kalde sig Lotto Soudal-rytter frem til udgangen af 2024.

Den unge dansker fra Albertslund er med i årets Tour de France for at gå efter netop en etapesejr på en af de dage, hvor et udbrud har en god chance for at holde hele vejen til mål.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Andreas Kron er én af i alt ti danskere, der deltager i årets Tour de France. Foto: Claus Bonnerup

Indtil videre har det dog været danske Magnus Cort, der har stjålet det meste af opmærksomheden i årets Tour de France, men mon ikke Andreas Kron og Lotto Soudal gerne vil lave om på det senere i løbet.

Udover Andreas Kron har storholdet blandt andre sprinteren Caleb Ewan og veteranen Philippe Gilbert med i årets Tour de France. Sidstnævnte kører endda sit sidste af slagsen i år.

Årets Tour er danskerens anden Grand Tour i karrieren, efter han debuterede i Vuelta a España sidste år.

Andreas Kron er i gang med sin anden sæson på det belgiske World Tour-hold. Forinden kørte han på det danske kontinentalhold Riwal Cycling Team.