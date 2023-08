Dansk Tour-rytter skifter til storhold

Han har fået sit helt store gennembrud på den internationale scene de seneste par år, og det bærer nu frugt.

Den danske Tour-rytter Anthon Charmig har nemlig skrevet under på en aftale med det kasakhiske storhold Astana Qazaqstan Team.

En aftale, der binder ham til holdet i to sæsoner.

Det skriver holdet i en pressemeddelelse.

- Det er et meget spændende skridt for mig at skifte til Astana Qazaqstan Team fra næste sæson.

- Vi har haft nogle snakke i løbet af sæsonen, og da holdet præsenterede deres plan for mig, var jeg sikker på, at Astana ville være det rigtige skridt for mig.

- Jeg er klar til at agere hjælperytter for mine kaptajner, men også til at få chancen for at køre personlige resultater hjem.

Holdet har en stor succes med at udvikle danske ryttere, og jeg ser frem til, at jeg forhåbentlig bliver den næste, siger Charmig.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Annonce:

- Han er meget interessant

Den legendariske sportsdirektør hos Astana Qazaqstan Team Alexandr Vinokurov er begejstret for danskeren og ser frem til at arbejde med ham.

- Anthon er en meget interessant rytter, og jeg er nysgerrig på at se hans potentiale udvikle sig indenfor cykling.

- Indtil videre har Anthon vist, at han kan være rigtig god på de små etaper, men han har også allerede erfaring fra Tour de France, så vi kan bruge ham som hjælperytter til vores kaptajner i Grand Tours.