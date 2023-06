Dansk Tour-stjerne hårdt ramt af tragedie

Det har sat sine spor i Søren Kragh Andersen.

Tour-rytteren var tæt på tragedien i Schweiz Rundt, hvor Bahrain-Victorious-profilen Gino Mäder på ulykkeligvis omkom efter et voldsomt styrt på 5. etape.

Selv om der er gået nogle uger siden dødsfaldet, sidder episoden stadig fast i bevidstheden hos den danske stjerne, der begræder tabet af kollegaen i feltet.

- Det var ikke en rar oplevelse, og det rørte mig også. Især da jeg kom hjem, og da jeg skulle sige farvel til min kæreste og søn, da jeg tog afsted til Tour de France, siger Søren Kragh Andersen.

- Det sad stadigvæk i mig, det der skete med Gino Mäder i Schweiz Rundt. Det er tragisk, men jeg prøver at komme videre.

Rytteren fra Alpecin-Deceuninck er selv kendt for at være en særdeles stærk nedkører, men uanset hvor dygtig man bliver, vil der altid være en risiko forbundet med at køre cykelløb.

Ligesom der er risici forbundet med tilværelsen generelt, som Kragh Andersen påpeger.

- Nogle gange sker der ulykker. Det gør der alle steder i verden. Det sker i trafikken og på arbejdspladser. Det er nu en gang sådan, det er. Jeg prøver at komme mig over det, men det er noget, jeg tænker over, siger danskeren.

Søren Kragh Andersen deltog senest ved DM i Aalborg, hvor han undervejs var i front, men til sidst måtte tage til takke med 6. pladsen. Foto: René Schütze

Normal følelse på cyklen

Men selv om tragedien sidder i baghovedet, er det ikke noget, som hæmmer den tidligere Tour-etapevinder, når han selv sætter kursen ned ad stigningerne. På det tidspunkt er han i zonen, hvor det kun handler om cykelløbet, han er i færd med.

- Når jeg sætter mig op på min cykel, er jeg i min anden verden, hvor det handler om at køre så stærkt som muligt. Jeg synes stadigvæk, at jeg har en normal følelse, når jeg sidder på cyklen, så det er det vigtigste, siger han.

Søren Kragh Andersen hentede to fornemme etapesejre i 2020-udgaven af Tour de France, hvor han kørte solo til stregen i begge tilfælde.

Han håber på at hente sin tredje triumf i verdens største cykelløb i år, hvor han dog også kommer til at bruge mange kræfter på at hjælpe de to superstjerner på Alpecin-Deceuninck, Mathieu van der Poel og Jasper Philipsen, under de tre uger i sadlen.

Tour de France starter lørdag i Bilbao, og første etape byder på svære udfordringer i det kuperede landskab i Baskerlandet.

