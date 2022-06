Dansk tour-stjerne kæmper med søvnen: Er blevet far

Flere medier ringede forgæves til Christopher Juul-Jensen onsdag eftermiddag, hvor den normalt så snakkesalige cykelrytter havde meldt sig klar til interviews.

Det var ikke, fordi den danske Tour de France-veteran var begravet under en uoverskuelig bunke af opgaver. Han lå i stedet og snorkboblede på rytterhotellet i Hvidovre.

- Jeg havde noget, jeg skulle have indhentet, sagde han med et grin, da han lidt senere ringede tilbage.

Hvor andre ryttere har forberedt sig til strabadserne i Tour de France med højdetræningslejre og minutiøs planlægning, har Christopher Juul-Jensen passet sin familie, der for nylig blev udvidet med en lille dreng.

- Jeg har haft rigeligt at se til, fordi jeg blev forælder for anden gang her i foråret.

- Når der også skulle være tid til at træne, har jeg måttet gå på kompromis med søvnen. Men man skal jo passe det hele, siger han.

Trods den lidt usædvanlige optakt er der ingen grund til at være bekymret for den snart 33-årige BikeExchange-rytters fysiske forfatning.

Grundformen er på plads, efter at han gennemførte Giro d'Italia i maj. De første to uger efter hjemkomsten fra Italien handlede mest om restitution og om at undgå at tage på i vægt.

Derefter begyndte han at finpudse formen, så han kan være på toppen fredag eftermiddag, når det går løs i København.

- Jeg har jo nydt mine fire uger derhjemme så meget som muligt. Det var svært at tage af sted igen, men der var kun tre kilometer til hotellet.

- Det føltes lidt anderledes, når Touren nærmest starter i min baghave, siger Christopher Juul-Jensen, der sammen med sin kone og nu to børn bor i hus i Valby.

Og Tour-starten i Danmark ville han ikke gå glip af. På alle tre danske etaper kører feltet forbi steder, som han har en særlig tilknytning til.

- Jeg bor i København, har sommerhus i Veddinge bakker sådan cirka 50 meter fra ruten. Derudover har jeg boet fire år i Vejle og har familie, der stammer derfra.

- Det bliver en helt vild oplevelse, siger Christopher Juul-Jensen.

Den kommende udgave af Tour de France bliver hans femte. I alt har karrieren budt på 13 starter i grand tours.

Læs Ekstra Bladets managerekspert optakt til løbet her:

Tourspillets ekspert: Her er holdet til 1. etape

Tourspillet: Her er ekspertens svar på dine spørgsmål