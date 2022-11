Dansk Tour-stjerne taler ud om brud

Mikkel Honoré får større mulighed for at køre sin egen chance på EF Education, fortæller han til Ekstra Bladet

Efter fire år på storholdet Quick-Step afslørede danske Mikkel Honoré for en måned siden, at han forlader holdet før tid og skifter til EF Education.

Nyheden vækkede opsigt, fordi Honoré stadig manglede et år af sin kontrakt med Quick-Step.

I modsætning til for eksempel fodbold sker det forholdsvist sjældent i cykelsporten.

Mikkel Honoré fortæller dog til Ekstra Bladet, at der ikke har været noget dramatik i forbindelse med stoppe hos Quick-Step.

- Jeg kan ikke sætte en negativ ting på dem (Quick-Step, red.). Derfor er det nok en stor overraskelse for mange, at jeg stopper kontrakten med et af verdens bedste cykelhold gennem de seneste år.

- Jeg føler, det er det rette øjeblik for mig at komme ud og prøve noget nyt. Jeg drømmer om en lidt mere fri rolle og at få nogle chancer i de store cykelløb, siger den 25-årige cykelstjerne.

Mikkel Honoré skal ikke længere tørne ud for Quick-Step. Foto: Claus Bonnerup

Quick-Step så gerne Mikkel Honoré fortsætte kontrakten ud, men de respekterede hans beslutning om at skifte.

- Der var en forståelse og en respekt for det. Det viser igen, hvor godt et hold det er, siger han.

Honoré er i sær taknemmelig for at have arbejdet sammen med den belgiske team manager Patrick Lefevere.

- Jeg er vanvittig taknemmelig for, hvad han har givet mig og min karriere.

- Han var den første, der troede på mig. Og det glemmer jeg aldrig, siger Mikkel Honoré, der også sender en kærlig tanke til sine holdkammerater og de andre ansatte på holdet.

- Jeg føler meget, at den person, jeg er i dag, er takket være dem.

- De tog min beslutning pænt. Vi er jo alle sammen professionelle. Vi ved godt, det ikke er sidste gang, at en skifter hold. Men man er da ked af det. Det er ikke bare holdkammerater. Det er også venner, siger Mikkel Honoré.

Mere fri rolle

Honorés nye arbejdsgiver, EF Education, er ikke i nærheden af Quick-Steps størrelse. Til gengæld kan Mikkel Honoré se frem til mere frihed.

- Det er for at kunne jagte min egen chance mere. Efter at have været fire år et sted, så er der et behov for at få en anden form for stimulus og lære nogle nye mennesker at kende og prøve noget nyt.

- Det er et mindre hold med store ambitioner. Men der er også en historie. Der er ryttere, der har lavet rigtig gode resultater. Jeg føler, det er en platform, hvor jeg kan performe godt på, siger han.

Mikkel Honoré har blandt andet forårsklassikerne for øje, ligesom han drømmer om etapesejre i Grand Tours.

- Ardennerne, Flandern Rundt, Harelbeke. I Grand Tours i form af etapesejre. Jeg kunne godt være sådan en rigtig etapesejr-type. Det er det, jeg gør og drømmer om, siger han.

Hos EF Education skal Mikkel Honoré blandt andet køre sammen med danskerne Magnus Cort og Michael Valgren.