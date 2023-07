Dansk triumf: Kasper Asgreen vinder 18. etape af Tour de France

En oplagt massespurt...

Næ nej! Danske Kasper Asgreen snød alt og alle på 18. etape af Tour de France og nuppede sejren for næsen af de hurtige sprintere.

Den stærke dansker sad i udbrud hele dagen og spurtede sig til sejr foran resten af udbrydergruppen - kun få sekunder foran et hurtigt-buldrende felt.

Jasper Philipsen vandt spurten i feltet og blev nummer fire, mens en anden dansker - Mads P. - spurtede sig til femtepladsen.

Det er Asgreens første etapesejr i Tour de France i karrieren - og den tredje danske sejr i årets løb.

Kasper Asgreen vinder foran Pascal Eenkhoorn og Jonas Abrahamsen. Foto: Stephane Mahe/Ritzau Scanpix

Plottwist

Etapeprofilen var overvejende flad, så forventningen var, at det skulle ende med en massespurt.

Sådanne etaper følger som regel et fast manuskript. Et udbrud - som ingen tror på, holder hjem - bliver hurtigt dannet for så at blive indhentet et stykke før mål, hvorefter sprinterne og deres hold tager spotlightet.

Men torsdag var der altså et plottwist.

En trio bestående af Kasper Asgreen, belgiske Victor Campenaerts (Lotto-Dstny) og norske Jonas Abrahamsen (Uno-X) kom tidligt afsted.

Kasper Asgreen angreb kort efter etapens officielle start og sad i udbrud hele dagen - indtil han spurtede sig til sejr i udbrydergruppen. Foto: Stephane Mahe/Ritzau Scanpix

De blev holdt i meget kort snor og havde maksimalt lidt over halvandet minut ned til feltet.

Campenaerts holdkammerat Pascal Eenkhoorn gjorde fronttrioen til en kvartet med små 60 kilometer tilbage.

Det gav udbruddet lidt nyt liv, og forspringet steg en smule. Det fik flere hold i feltet, hvor der måske begyndte at sprede sig en smule panik, til at tage del i jagten.

Få sekunder afgjorde det

Udbruddets forspring blev mindre, men det gik ikke specielt hurtigt. Med fem kilometer til mål havde Asgreen og co. feltet 15 sekunder bag sig.

Der blev råbt og skreget efter den overraskende sejr! Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

En kilometer fra mål var der kun seks-syv sekunder ned til feltet. Det hele endte med at skulle afgøres på opløbsstrækningen, hvor udbryderne lige formåede at holde sprinterne bag sig.

Asgreen åbnede sin spurt omkring 250 meter fra mål og holdt Jonas Abrahamsen og Pascal Eenkhoorn bag sig.