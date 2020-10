Dansk tvivl: - For godt til at være sandt

Ud af de 684 coronatests, der er foretaget i Vuelta a Espana er alle negative. Det er lidt for godt til at være sandt, mener Michael Valgren

0 smittede med corona i Vuelta a Espana.

Det lyder næsten for godt til at være sandt, hvis man spørger cykelrytteren Michael Valgren, der lige nu deltager i løbet i Spanien, hvor alle 684 foretagede coronatests viste et negativt resultat.

Det fortæller han i et interview med TV2 Sport.

I Spanien har coronapandemien igen taget til, og den spanske regering har erklæret undtagelsestilstand. Samtidig meddelte arrangøren af det spanske etapeløb, ASO, tidligere i dag, at der endnu ikke er nogen smittede med coronavirus i årets udgave af løbet.

- Jeg tror, det er lidt for godt til at være sandt. Men det vidner om, hvor stor indflydelse ASO har på det her løb. De vil gerne have løbet til Madrid, ligesom de også ville med Touren til Paris. Jeg ved ikke noget om det. Det er bare min teori, siger Michael Valgren i interviewet.

Artiklen fortsætter under billedet:

Årets Vuelta a Espana er blevet kortet ned med tre etaper på grund af den verdensomspændende coronavirus. Foto: Ander Gillenea/Ritzau Scanpix

Det er den tredje coronatest, der bliver udført på rytterne og resten af løbsboblen. Første gang var før de ankom til løbet, anden gang før løbsstarten i Irun og tredjegang på løbets første hviledag. Ingen har de udførte tests er altså bonet ud som positive.

Pandemien har komprimeret cykelsæsonen, hvor flere løb er blevet udskudt og aflyst. I årets to andre Grand Tours, Tour de France og Giro d'Italia, blev der sået tvivl om løbene ville nå til vejs ende på grund af coronavirussen.

Specielt Giro d'Italia var hårdt ramt, hvor både storholdet Jumbo-Visma og Mitchelton-Scott valgte at trække sig, mens mange af løbets profiler var nødt til at udgå efter en positiv coronaprøve.

Ingen er udgået som følge af en positiv coronatest, når rytterne ruller ud på 7. etape af rundturen i Spanien. Løbets føres af Ineos' Richard Carapaz.

Seks danskere er stillet til start i Vuelta a Espana. Det er Jonas Vingegaard, Michael Valgren, Magnus Cort, Michael Mørkov, Niklas Eg og Alexander Kamp. Michael Valgren har indtil videre skabt det bedste danske resultat, da han blev nummer fem på 6. etape.

