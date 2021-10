Dansk U23-verdensmester skifter til storhold

World Tour-holdet Bahrain Victorious har skrevet kontrakt med danske Johan Price-Pejtersen, som i denne sæson har kørt professionelt på det norske Uno-X Pro Cycling Team og som har vundet både EM og VM i enkeltstart for U23-ryttere.

Price-Pejtersen er 22 år og havde egentlig kontrakt med det ambitiøse norske hold i yderligere en sæson, men han har altså fået lov til at rykke et niveau op og køre i cykelsportens superliga.

- Først og fremmest vil jeg takke Uno-X Pro Cycling for vores samarbejde om min udvikling og om at nå mine mål. De har været en væsentlig faktor, når det gælder at bringe mig i en position, hvor jeg kan tage det næste skridt med Bahrain Victorious, siger Johan Price-Pejtersen i en pressemeddelelse.

- Jeg er ekstremt ydmyg og stolt over at blive en del af Team Bahrain Victorious. For mig at deres projekt og holdets udvikling noget, jeg virkelig finder spændende og interessant.

- Jeg kan ikke vente med at slutte mig til holdet, idet jeg er sikker på, at det er det perfekte miljø for min videre personlige udvikling. Sammen håber jeg, at vi kan nå høje mål, siger Johan Price-Pejtersen, som har skrevet kontrakt for to år med holdet.

Bahrain Victorious annoncerer samtidig, at holdet har skrevet kontrakt med spanieren Luis Léon Sánchez, som kommer fra Astana-Premier Tech.

