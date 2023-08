Dansk uheld ved VM: Er kommet slemt til skade

BMX-køreren Malene Kejlstrup må endnu en gang holde pause fra stævner for at fokusere på sin genoptræning.

Danskeren kom galt afsted ved VM i Glasgow tidligere på måneden, og selv om meldingerne i første omgang gik på, at hun ikke havde brækket noget, er hun ikke sluppet uden skader.

Både højre og venstre fod er ramt, og på det seneste har hun haft støvler på begge. Nu er der kommet klarhed over, hvad der er galt.

I højre fod er der en mindre revne i en hælknogle, som ikke blev afsløret af røntgenbilleder.

Værre ser det ud med venstre, hvor hun skal have støvlen på i yderligere tre uger, fordi der ud over et beskadiget ledbånd er en mindre fraktur.

Det betyder, at hun med sikkerhed misser det kommende Europa Cup-stævne og næste World Cup-afdeling.

- Grundlæggende er jeg heldigvis stadig i godt humør, fordi jeg har fundet nogle positive ting at fokusere på med min træning.

- Jeg håber, at CT-skanningen om tre uger siger, at det er helet. Hvis den ikke gør det, kommer jeg ikke med til Argentina, hvor der er to weekender med World Cups, og så misser jeg faktisk halvdelen af årets World Cups, siger hun.

21-årige Kejlstrup betragtes som et af verdens største talenter inden for cykeldisciplinen, som både kræver fart, mod og stor teknik.

Forud for sæsonen rykkede hun op til seniorniveau og håber på at samle point nok sammen til at kvalificere sig til næste års OL i Paris.

Indtil videre er hun ikke nervøs for at misse sommerlegene.

- Det er ikke nu, vi lægger os ned og siger: 'Der røg OL'. Det er ikke der, vi er. Det havde været øv. Selvfølgelig ryger der noget træning, men jeg tror på, at jeg kan indhente det, siger hun.

Problemerne med begge fødder på én gang vækker minder om sidste år, hvor hun brækkede begge albuer på samme tid og var sat ud af spillet i længere tid.

- Det er en træls statistik. Nu har jeg ikke kørt BMX i september tre år i træk. Det er ikke så fed en statistik, men jeg har været uheldig. Jeg ved ikke, hvorfor det altid skal være to steder på en gang, siger hun.

OL-håbet glæder sig dog over, at hun er tilbage på træningscyklen i en meget mild version, hvor hun ikke må træde for hårdt.

- Hvis det er det, der kan lade sig gøre, er det sådan, det er. Men man vil jo allerhelst bare ud og give den gas på en BMX-cykel, siger hun.