Dansk undren efter corona-chok

Så knækkede Giro-boblen. Løbets første positive coronatest er en realitet.

Forud for 8. etape meddelte Michelton-Scott, at holdets kaptajn, Simon Yates, havde testet positiv for covid-19 aftenen forinden.

Resten af mandskabet modtog resultat om negative prøver, hvorfor briten var ene om et coronarelateret afbud før lørdagens start.

Chok-meldingen har naturligvis givet genlyd ude blandt rytterne. Det fortæller Mikkel Bjerg (UAE-Team Emirates), efter han har krydset målstregen i Vieste sammen med resten af feltet.

- Det er jo noget, vi snakker om. Men vi kan ikke rigtig gøre noget ved det. Mange af os synes, at det er lidt underligt, at hans værelseskammerat ikke er pillet ud af løbet. Men jeg tror, at de er blevet testet i dag, og de skal nok også testes i de kommende dage. Det er det, som bliver afgørende, siger Bjerg til Ekstra Bladet.

Mikkel Bjerg er i færd med sin første Grand Tour i karrieren, og han har indledt Giroen fornemt med flere top 10-placeringer. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

Ikke første gang

Han påpeger, at det er en usædvanlig situation, der har ramt Giroen, om end det ikke er første gang, at et løb, han deltager i, bliver påvirket af pandemien.

Da den danske Giro-debutant tidligere i efteråret var med i Tirreno Adriatico, testede CCC-rytteren Lukasz Wisniowski positiv for coronavirus og røg ud af løbet. Ved samme lejlighed stemplede polakkens symptomfri værelseskammerat Szymon Sajnok samme vej.

Nu knækkede boblen så igen i italiensk cykelløb, men det duer ikke at bekymre sig, påpeger Bjerg. I det store billede er man som rytter magtesløs, og danskeren tror, at hele feltet er afklaret med risikoen for, at Giroen i værste fald ikke når til Milano. Selv er han i hvert fald.

- Jeg prøver egentlig bare at gøre mit til ikke at blive syg. Og så bliver jeg ved så længe, vi kan køre løbet. For mig er det rigtig spændende at køre et tre ugers etapeløb. Hvis vi slutter efter hviledagen, tror jeg bare, at jeg tager hjem og træner videre for at se, hvad der sker med kroppen, fortæller Bjerg.

Han blev nummer ni på lørdagens etape, som blev vundet af Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation) efter adskillige timer i udbrud.

Simon Yates (Michelton-Scott) var allerede langt bagud i klassementet, da han blev pillet ud af løbet som følge af en positiv coronatest. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

Kyllingen: - Må give nervøsitet

Giro d’Italia-arrangørerne har fået en af de beskeder, de allerhelst vil undgå som vært. Mens festen vel og mærke er i gang!

En positiv coronaprøve har ramt feltet, og første konsekvens er selvsagt, at hovedpersonen Simon Yates (Michelton-Scott) har forladt løbet for at gå i isolation. Han har ifølge holdets meldinger milde symptomer og er ved godt helbred.

Men hvad bliver det næste skridt for løbet? Og tages det i den rigtige eller forkerte retning?

Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen, er ikke i tvivl om, at den positive coronaprøve sætter tankerne i gang rundt omkring hos aktørerne i Giroen.

- Det må alt andet end lige give en eller anden form for nervøsitet for, om de når til mål i Milano. Der er masser af folk, som har været omkring Simon Yates, og snottet har jo sprøjtet ud af hovedet på ham oppe i bjergene. Det skulle da være mærkeligt, om der ikke var nogen, som var blevet ramt. Selv om det selvfølgelig ikke er en garanti for at blive smittet, siger Rasmussen.

Har smitten spredt sig, kan det som yderste konsekvens ende med en afblæsning af Giroen. Og er det i så fald muligt at kåre en vinde før tid? Det spørgsmål fremførte Michael Rasmussen under Tour de France, og det er kun blevet mere aktuelt med lørdagens chok-melding i Giroen.

- Man får jo aldrig løbsarrangørerne til at melde ud, hvornår vi er langt nok henne i løbet til at kunne kåre en vinder, hvis det hele bliver afbrudt. Vi prøvede at få de svar i Touren, men der var meldingen hele tiden, at de regner med at nå til Paris, siger Rasmussen.

Direktøren for Giro d'Italia, Mauro Vegni, følger ikke samme princip som arrangørerne af Tour de France i forhold til corona-politikken. Foto: Tim de Waele/Corbis via Getty Images

Sådan er corona-reglementet

Da Ekstra Bladet tidligere i etapeløbet spurgte Giro-bossen Mauro Vegni, hvordan arrangørerne forholdt sig coronaspørgsmålet og faren for en bristet boble, var sagen klar.

- Her arbejder vi efter anderledes regler i forhold til Touren. Holdene i Giroen består af op til 40 tilknyttede personer, og jeg synes ikke, det ville være fair over for hele mandskabet, hvis samtlige ansatte skulle tage hjem, fordi to personer er smittede. Det kan fx være, at den ene er en chauffør, og den anden er mekaniker, fortalte Vegni til Ekstra Bladet.

- Hvis der kommer en positiv coronaprøve, vil vi efterfølgende teste hele holdet. Men vi vil ikke bede dem om at forlade løbet, siger Vegni.

