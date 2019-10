Dansk verdensmester blev overset: Snydt for pandekager

Amalie Dideriksen ærgrer sig i et opslag på Facebook over at glippe hyldest på rådhuset

Amalie Dideriksen er den oversete verdensmester, der glemmes, når Mads Pedersen bliver hyldet som den første danske af slagsen i cykelsportens historie.

I 2016 vandt blev hun verdensmester blandt kvinderne, men hun fik ikke den samme hyldest, som Mads Pedersen har fået.

Se billederne: Guld-Mads hyldet i lufthavnen

I sidste uge var Pedersen nemlig på rådhuset, der havde inviteret på pandekager.

Ekstra Bladet forsøger her at opklare, hvorfor Dideriksen ikke var forbi rådhuset for tre år siden.

Se også: Guld-Mads håber: - Lidt kikset, hvis vi selv starter det

Artiklen fortsætter under billedet.

I sidste uge kunne Mads Pedersen nyde lidt rådhuspandekager sammen med overborgmester i København, Frank Jensen. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Dideriksen skrev mandag i et opslag på Facebook, at 'det ville have været stort at blive inviteret til Københavns Rådhus til pandekager'.

Hun skriver ligeledes, at hun ikke føler sig glemt, men der var nu ingen Dideriksen på Københavns Rådhus i 2016.

Danmarks nye stjerne: Campingpladsen kaldte ham verdensmesteren

Se opslaget herunder. Artiklen fortsætter efterfølgende.

Dansk Cykle Union og Københavns Kommune giver modstridende meldinger, når det kommer til en forklaring på sagen.

- Det havde da været på sin plads, at hun også var blevet inviteret forbi, siger Morten Anderson, der er presseansvarlig i DCU.

Hos kommunen forklarer man det ved, at receptioner som disse 'koordineres ved henvendelse fra det pågældende forbund'.

Sagen er bare den, at da det kom til Mads Pedersen, var det kommunen, der rettede henvendelse ifølge DCU.

- Det er os, der modtager invitationen fra rådhuset angående Mads, forklarer presseansvarlige Morten Anderson fra cykleunionen.

- Jeg kan ikke forestille mig, at der har ligget en invitation til Amalie, som vi så ikke har sagt ja til, uddyber han.

Hvem skal invitere hvem, fristes man til at spørge.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra kommunen, men det har ikke været muligt i skrivende stund.

Ekstra Bladet har ligeledes forsøgt at komme i kontakt med Amalie Dideriksen uden held.

Dansk verdensmester betaler prisen: Udgår med sygdom

Se også: I spil til historisk hæder