Dansk verdensmester i kæmpe triumf

Mads Pedersen viste torsdag den regnbuefarvede verdensmestertrøje frem på fornemste vis.

Den danske Trek-kører vandt overraskende, da 2. etape af World Tour-løbet Polen Rundt blev kørt. Han overtog samtidig løbets førertrøje.

Det er Mads Pedersens første sejr, siden han sidste år vandt VM i landevejscykling for mænd som den første dansker nogensinde.

Det er heller ikke mange chancer, han har haft for at vise sig frem i VM-trøjen, da coronapandemien sendte cykelsporten på pause fra midt i marts og indtil for en uges tid siden.

Verdensmesteren tog sejren torsdag i en massespurt foran tyske Pascal Ackermann (Bora) og Davide Ballerini (Quick-Step), der blev henholdsvis nummer to og tre på etapen.

Sejren kommer, dagen efter at et grimt styrt ved målstregen prægede løbets 1. etape. Quick-Step-sprinteren Fabio Jakobsen blev skubbet ud i en barriere og endte med at ramme ind i en af målportens stolper i særdeles høj fart.

Hollænderen blev siden kørt på hospitalet og lagt i kunstig koma.

Flere af løbets hurtige folk var ikke til start på 2. etape, da de røg med ned i det frygtelige styrt onsdag.

Med en helt flad etape torsdag, der var som tilrettelagt af en sprinter, lignede det en uundgåelig afgørelse i en massespurt, hvor der måske var mere uklarhed om favoritrollerne på grund af mandefaldet.

Alligevel må det siges at være højst overraskende, at Mads Pedersen viste sig at være hurtigste mand på målstregen foran en klassisk sprinter som Ackermann.

Den danske verdensmester er kendt for sin enorme motor, der kan hamre afsted på lange distancer og i vanskelige forhold. Ingen af delene var på menuen torsdag i Polen.

Alligevel hamrede den tidligere Danmark Rundt-vinder over målstregen først til en smuk sejr kørt flot frem af sine Trek-holdkammerater.

Se også: Ny drejning i tragedien: Meldt til politiet

Helt ny situation: Eksploderede