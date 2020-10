Dansk verdensmester stopper karrieren

Mountainbikerytteren Annika Langvad stopper karrieren. Den seksfoldige verdensmester meddeler på Instagram, at hun har kørt sit sidste professionelle løb.

- Så her er en stor nyhed: Jeg stopper som professionel cykelrytter, indleder den 36-årige dansker sit opslag på Instagram.

- Tiden er inde nu. De her ti år på topplan vil nok forblive nogle af de mest intense i mit liv, og nu er jeg klar til at dedikere mig til noget andet.

Den danske cykelrytter er uddannet tandlæge, men hendes opslag på Instagram melder ikke noget om, hvorvidt det er den vej, hun vil gå nu.

Egentlig skulle Langvad have været til start til VM i denne weekend, men maveproblemer har gjort, at hun har måttet trække sig fra løbet.

Men hun trækker sig altså ikke kun fra VM. Hun trækker sig helt fra sporten.

- Det er ikke en beslutning, der er truffet i hast. Det har summet i baghovedet i lang tid, skriver hun.

- Først gang var i 2016, hvor jeg skulle afslutte tandlægeuddannelsen efter sæsonen. Men når man er på toppen og er iført regnbuetrøjen (VM-trøjen), er det for let at fortsætte yderligere et år.

Nu er den endelige beslutning dog truffet.

- Det er tid nu. Jeg føler mig tilfreds, afklaret og okay, med tingene som de er. Jeg har udfyldt min rolle. Jeg er klar til at komme videre, slår hun fast i sit opslag.

Hun nåede at vinde mountainbike-VM seks gange i løbet af sin karriere, og hun blev nummer 11 ved OL i 2016, på trods af at hun var til start som regerende verdensmester.

Hun skulle allerede have kørt OL i 2012, men et styrt med et brækket ribben til følge to uger før OL-løbet kostede deltagelsen.

Langvad nåede også at slå sine folder på landevejen og var blandt andet en del af det danske hold til linjeløbet ved VM i 2018.

