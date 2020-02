Dansk verdensrekord

Se også: Sharapova stopper karrieren

Med tiden 3 minutter og 46,579 sekunder har Danmark nu verdensrekorden i 4000 meter holdforfølgelsesløb.

Lasse Norman Hansen, Rasmus Lund Pedersen, Julius Johansen og Frederik Rodenberg Madsen er verdens hurtigste i 4000 meter holdforfølgelsesløb.

Onsdag smadrede de fire danskere verdensrekorden, da de kørte kvalifikation ved VM i banecykling i Berlin.

Danskerne kørte over stregen i tiden 3 minutter og 46,579 sekunder. Det er 1,433 sekunder hurtigere end Australiens nu tidligere verdensrekord.

De fire herrer var hurtigst af de nationer, der havde været i aktion, på alle de første tre mellemtider, inden de altså blæste i mål i den bedste tid nogensinde.

Og det var især på de sidste kilometer, at den danske kvartet for alvor havde fart nok på til at slå verdensrekorden.

Der var jubel over den danske triumf. Foto: Odd Andersen

Kvalifikationen er stadig i gang, og danskerne skal også i aktion senere onsdag aften.

Her kører de fire bedste nationer fra kvalifikationen to og to mod hinanden om de to pladser i torsdagens finale om guld.

De to taberes tider måles op mod tiderne fra kvalifikationens nummer fem til ottes tider i første runde onsdag aften.

De to bedste tider blandt disse seks nationer kører om bronze torsdag.

Danmark går ikke overraskende videre med den bedste tid - som var 2,163 sekunder hurtigere end den næstbedste - og skal senere duellere op imod Italien, der satte fjerdebedste tid i kvalifikationen.

New Zealand og Frankrig skal kæmpe om den anden plads i finalen.

De fire danskere imponerede ved at feje alle europæiske cykelrivaler af banen ved EM i oktober, smadre den danske rekord og snuppe suverænt guld, men verdensrekorden undslap dem med syv tiendedele af et sekund.

Se også: Skandale-skotte spøger i Danmark: - Dybt alvorligt

OVERBLIK: Coronavirus aflyser sportsbegivenheder på stribe Det nye coronavirus, der menes at stamme fra den kinesiske by Wuhan, har betydet, at flere sportsbegivenheder - hovedsageligt i Kina - er blevet aflyst, udskudt eller flyttet. Samtidig er flere kinesiske sportsudøvere forhindret i at stille op i sportsbegivenheder i andre lande. Tirsdag meddeler Det Internationale Bordtennisforbund (ITTF), at VM for hold i Sydkorea er blevet udskudt. Her er et overblik over nogle af de største begivenheder, der foreløbig er blevet aflyst eller udsat på grund af frygten for virusset: * Bordtennis: Verdensmesterskaberne i bordtennis for hold, der skulle afvikles i Sydkorea fra 22. til 29. marts, er blevet udskudt. * Fodbold: Fire Serie A-kampe i Norditalien søndag 23. februar er udsat, og alle sportsbegivenheder i regionerne Veneto og Lombardiet er blevet udskudt. De udskudte opgør er Atalanta mod Sassuolo, Hellas Verona mod Cagliari, Torino mod Parma og Sampdoria mod Inter. Også flere kampe i lavere rækker er udskudt. Europa League-kampen mellem Inter og Ludogurets torsdag 27. februar skal spilles uden tilskuere. Det har Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) besluttet. I Kina har det Kinesiske Fodboldforbund (CFA) udsat 2020-sæsonen. Også en række andre fodboldbegivenheder i Asien er ramt. * Motorsport: Det kinesiske Formel 1-grandprix i Shanghai 19. april er blevet udsat af Den Internationale Motorsportsunion (FIA) og Formel 1-ledelsen. Senere på sæsonen vil det blive besluttet, om løbet gennemføres på en anden dato. * Badminton: Det Internationale Badmintonforbund (BWF) udsætter World Tour-turneringen China Masters, som skulle være spillet fra 25. februar til 1. marts. * Golf: To LPGA-turneringer (kvindernes amerikanske golftour, red.) på henholdsvis øen Hainan og i Pattaya i Thailand er aflyst. I Kinas PGA Tour er to kvalifikationsturneringer udskudt, mens hele turneringen også er udskudt. På European Tour er to turneringer udskudt. Det drejer sig om Maybank Championship samt Volvo China Open i april. * Atletik: VM i indendørs atletik, der skulle have været afholdt i den kinesiske by Nanjing - 300 kilometer fra Wuhan - fra 13. til 15. marts, er blevet udskudt et år. Atletikforbundet i Asien aflyste sine indendørsmesterskaber fra 12. til 13. februar i den kinesiske by Hangzhou. * Tennis: Det Internationale Tennisforbund (ITF) flyttede en gruppekamp i Fed Cup Asien/Oceanien Gruppe I fra 4. februar til 8. februar til Kasakhstan. Senere blev gruppekampen helt udsat, da Kasakhstan ikke ønskede at være vært. Kina, Taiwan, Indonesien, Sydkorea og Usbekistan skulle have deltaget. * Skiløb: Det Internationale Skiforbund (FIS) rykkede World Cup-afdelingen, der midt i februar skulle være afholdt i det kinesiske distrikt Yanqing, til Saalbach-Hinterglemm i Østrig. * Cykling: Den internationale Cykelunion (UCI) aflyser etapeløbet Tour of Hainan i Kina. Løbet, som er på niveauet under de store World Tour-løb, skulle være afviklet fra 23. februar til 1. marts. UCI har dog godkendt, at løbet kan afvikles senere på året, såfremt det kan passes ind i cykelkalenderen. * Boksning: Et OL-kvalifikationsstævne fra 3. til 14. februar i Wuhan er blevet rykket til Jordan, hvor det bliver afviklet fra 3. til 11. marts. Kilder: AFP, AP, UCI, FIS, CFA og BWF. Vis mere Luk

Se også: Kvæstet i grimt styrt: Nu får Froome comeback