Dansk vidne: Pludselig var alt stille

Julian Alaphilippe var den, det gik hårdest ud over.

Et brækket skulderblad, to brækkede ribben og en kollapset lunge var status, da han blev undersøgt på hospitalet i Belgien søndag eftermiddag.

Men andre var også slemt tilredt efter det voldsomme styrt, der prægede Liège-Bastogne-Liège-feltet, da der manglede knap 60 kilometer af løbet.

Som tv-billederne viste, lå ryttere til højre og venstre. Nogle - heriblandt Alaphilippe - var røget helt ind i skoven.

For den danske Trek-sportsdirektør Kim Andersen var scenen voldsom.

- Man skulle tro, der var sprængt en bombe, kom det, da han talte med TV 2 Sporten kort efter.

'Det var et mareridt'

- Det var et eller andet sted mærkeligt. Der lå bare ryttere over det hele og smadrede cykler. Men der var bare helt stille. Der var ikke nogen, der skreg eller noget, sagde han.

Alaphilippe beklagede sig over rygsmerter, da han blev kørt på hospitalet, melder France Télévisions. Det giver god mening, når man nu ved, hvad der skete med ham.

Julian Alaphilippe og Remco Evenepoel tidligt i løbet søndag. Deres skæbner udviklede sig vidt forskelligt senere hen. Foto: Eric Lalmand/AFP/Ritzau Scanpix

Blandt de øvrige ryttere, der røg i asfalten, grøften, skovbunden med mere var Rigoberto Uran, Ben Healy, Simon Carr, Ruben Guerreiro, Wilco Kelderman, Alejandro Valverde og Bauke Mollema.

Romain Bardet var også nede. Han slap dog billede og så til gengæld landsmanden Alaphilippe ligge helt stille og skyndte sig hen til ham.

- Det var et mareridt. Da jeg kiggede mig rundt, så jeg Julian måske fem eller seks meter længere henne, og det var et følelsesmæssigt chok, for det var en skidt situation.

- Ingen kom ham til hjælp, og han havde virkelig brug for det - det var en nødsituation. Han kunne ikke bevæge sig og ikke trække vejret, kom det fra Bardet.

Løbet blev i øvrigt vundet af Remco Evenepoel, der kørte alene det sidste stykke.