Dansk VM-helt tæt på stor triumf

Hvis 1. etape af dette års Tour of Scandinavia havde været ti meter kortere, så havde Cecilie Uttrup Ludwig kunnet juble over sin første sejr i år.

Men i stedet måtte danskeren nøjes med en tredjeplads onsdag.

Efter at have kørt solo på de sidste kilometer i og omkring Halden i Norge blev Uttrup Ludwig indhentet lige før målstregen af både Lorena Wiebes, der vandt, og Elisa Balsamo.

Men selv om det altså ikke blev til en etapesejr, så viste fødselaren Uttrup Ludwig, som onsdag fyldte 28 år, at hun er klar til at forsvare sin samlede sejr i World Tour-løbet fra sidste år.

Mens rytterne helt sikkert havde glædet sig til at komme i gang, så gik der længe, før cykelløbet blev seværdigt.

To rytterne røg hurtigt afsted i et udbrud, og så kom der bred front på feltet.

Annonce:

Tiril Jørgensens følgesvend, Femke Beuling, gad dog ikke mere med cirka 90 kilometer til mål og lod sig falde tilbage til feltet.

Så var Tiril Jørgensen alene i front, og der forblev hun, indtil hun af feltet, der ikke skulle bruge ret mange kræfter på at hive hende i land, blev opslugt med cirka 23 kilometer til mål.

Så begyndte der for alvor at ske noget. Den afsluttende del af ruten bød på to ture op ad Fredriksten-bakken i Halden. Det var angrebsterræn, og det forsøgte flere at udnytte.

På den anden op ad Fredriksten-bakken lykkedes det Cecilie Uttrup Ludwig og den tyske mester Liane Lippert at komme væk fra de andre.

Duoen, der sluttede som nummer et og to i løbet sidste år, blev dog indhentet med små fire kilometer til mål.

I den forbindelse opstod der lidt stilstand. Rytterne begyndte at kigge på hinanden, og det udnyttede Uttrup til at stikke afsted igen.

Danskeren fik skabt et hul. Forfølgerne mistede hende aldrig af syne, men havde noget svært ved at holde styr på Uttrup Ludwig.

Annonce:

Med 500 meter til mål så hun ud til at tage fusen på alle de andre, men på de allersidste meter slap kræfterne altså op. Uttrup Ludwig blev indhentet lige før målstregen og var tydeligt ærgerlig over at se Lorena Wiebes og Elisa Balsamo suse forbi.

Tour of Scandinavia består af fem etaper. De to sidste foregår i Danmark. Lørdag skal der køres en enkeltstart med start og mål i Herning, og søndag slutter løbet med en etape fra Middelfart til Haderslev.