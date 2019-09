Dansk VM-triumf i regn-vanvid: Fænomenalt guld-hattrick

Mikkel Bjerg gjorde det igen. Den danske tempokonge knuste konkurrenterne og sikrede sig VM-titlen i enkeltstart for U23-ryttere. For tredje gang i karrieren!

Watt-vidunderet fra København er bare 20 år gammel, men han har for længst trampet sig ind i cykelsportens absolutte top. VM-hattricket er en international bedrift uden sidestykke.

Tirsdagens triumf i Yorkshire var den mest spektakulære af de tre triumfer.

For vejforholdene var decideret groteske, og regnen væltede ned på den 30,3 kilometer lange rute. Det skabte små søer på vejene, og det vanskelige føre knækkede flere af Bjergs formodede guld-konkurrenter på stribe.

Men den danske storfavorit stod imod.

Han var den sidste, der kom op af det britiske bassin, men den hurtigste til at fuldføre distancen i tiden 40.20 minutter. Han henviste dermed den amerikanske duo Ian Garrison og Brandon McNulty til sølv og bronze.

Bjerg erkender efter vanviddet, at det var ekstreme forhold at arbejde under. Men han benyttede taktikken at satse opad og tage det roligt nedad. Den kombination gav bonus og ingen styrt. Nu står han med tre VM-titler på stribe.

- Jeg synes, at det vidner om, at jeg præsterer rigtig godt under pres. Og at jeg har kunnet gøre det i tre år træk, er jeg rigtig stolt af, siger Bjerg til TV2.

Ekstra Bladets cykelsport-kommentator, Michael Rasmussen, er svært begejstret for fart-fænomenet, der levede op til favoritværdigheden og noterede sig for et imponerende VM-hattrick.

- Det er meget usædvanligt. Og det er en historisk præstation. Der er selvfølgelig det lille men, at de store ryttere i samme aldersklasse, der kører på World Touren, ikke er med.

- Havde Remco Evnepoel (Deceuninck-Quick-Step) været med i U23-løbet, havde Mikkel Bjerg næppe været favorit, siger Kyllingen.

Unikumet Evnepoel har taget skridtet op på øverste trin og fremviste sit enorme potentiale ved Clasica San Sebastián, som han vandt i år - 19 gammel.

Belgieren kører senere på ugen med i ellte-VM, og samme vej tager Mikkel Bjerg i næste sæson, når han debuterer på World Touren for sit nye mandskab UAE Emirates. Her gør han klogt i at fortsætte i samme spor og fokusere på enkeltstarten, mener Rasmussen.

- Medmindre man er sprinter eller hedder Alejandro Valverde eller Julian Alaphilippe, vinder man utrolig få cykelløb i sin karriere. Så er man heldig, at man har en specialitet, skal man dyrke den til det ypperste. Der er så få chancer for at vinde cykelløb, siger eksperten.

På forhånd stod det klart, at Danmark stod med en klar fordel i forhold til de øvrige nationer.

Reglerne foreskriver, at to ryttere pr. land kan være med, men samtidig er den regerende europamester og verdensmester i disciplinen også inviteret.

Da Johan Price-Pejtersen og Mikkel Berg sidder på de titler, gav det Danmark den unikke mulighed at have fire ryttere til start.

Men førstnævnte, der var spået gode chancer for at dyste med om en sejren, måtte se sine chancer for guld synke til bunds. Bogstavelig talt. Det danske medalje-håb styrtede på spektakulær vis i en gigantisk sø, som regnen havde forårsaget på vejen.

Dem var der mange af, og det resulterede i en dramatisk kamp om VM-titlen. Kampen om uret blev lige så meget til en kamp mod vejret.

Den cocktail skabte flere overraskelser og udgjorde åbninger for outsidere. En af dem var Mathias Norsgaard, som sluttede på fjerdepladsen i tiden 40.57 minutter.

Du kan genlæse Ekstra Bladets LIVE-dækning af løbet ved at klikke her!

