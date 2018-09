Danske cykelkvinder henter sølv og bronze i VM-holdløb

Der var ingen danske deltagere på det hold, som søndag vandt kvindernes holdløb ved VM i cykling i østrigske Innsbruck.

Canyon Sram Racing tilbagelagde de lidt mere end 54 kilometer i tiden 1 time, 1 minut og 46,60 sekunder, hvilket sikrede det tyske hold VM-guldet.

To danskere kørte også for hold, der var tippet til at kunne blive verdensmester. De måtte dog nøjes med de to andre pladser på podiet.

Det blev til en sølvmedalje for danske Amalie Dideriksen og Boels Dolmans-holdet. Det hollandske cykelhold var 21,90 sekunder langsommere end vinderholdet.

Yderligere cirka syv sekunder langsommere var bronzevinderne Sunweb, der havde Pernille Mathiesen med.

Det danske hold Virtu Cycling satte sjettebedste tid. Holdet var lidt over to minutter efter det vindende hold.

Søndag eftermiddag køres mændenes holdløb. Her er Mads Würtz Schmidt (Katusha), Michael Valgren, Magnus Cort (begge Astana), Kasper Asgreen (Quick-Step) og Søren Kragh Andersen (Sunweb) med.

