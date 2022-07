Danske fans ventede forgæves på Vingegaard

Det blev ikke til en æresrunde fra Jonas Vingegaard på Champs-Élysées efter at have været på podiet, selvom flere danske fans sang og kaldte på ham

(PARIS) Ekstra Bladet: De havde stadig ild i øjnene, og selvom stemmebåndene var slidt op for længst, fortsatte de ufortrødent med at synge hans navn.

'JONAS', lød det fra den ene side af vejen til den modsatte langside, hvor tusindvis af danskere ikke overraskende svarede tilbage med 'VINGEGAARD', mens 21. etape var i fuld gang på legendariske Champs-Élysées.

I omtrent ti timer var den brede boulevard proppet med mennesker i rød-hvide farver, og de håbede på at få et syn mere af den ydmyge thybo, da han og resten af rytterne havde kørt den allersidste runde og taget den endelige Tour de France-dans i denne omgang.

Men de mange danskere, der havde slået lejr foran Danmarkshuset, fik aldrig mulighed at for hylde ham en sidste gang. Forgæves stod de og ventede på en såkaldt æresrunde, som den vindende rytter nogle gange har kørt.

Annonce:

Artiklen fortsætter under billederne...

Foto: Per Rasmussen

Foto: Per Rasmussen

Foto: Per Rasmussen

Mange summede og spurgte hinanden hele tiden 'kommer han?' 'kommer danskerne?' Humøret var dog stadig helt i top, og det var ikke fordi, de slet ikke fik noget for pengene.

Omtrent 20 minutter efter podieceremoniens afslutning kørte et par læssede biler forbi. En af dem stoppede helt op, åbnede dørene, tændte for anlægget, og så fyldte de danske sange ellers lydkulissen, mens de ventende stod og dansede.

Og fair nok.

Jonas Vingegaard har haft en vanvittig juli måned. Nu har han vundet Tour de France, og hvis han ikke allerede var en verdensstjerne, så er han i den grad blevet det nu.

Derfor er det også en umulig mission for ham at nå at hilse på alle, og det vidste de få skuffede danskere også.

Han har allerede givet dem så meget at glæde sig over.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FIK DU LÆST?

Kyllingens store dansker-dom

Grillmad og stjernetræf: Det skete der bag de lukkede døre

Annonce:

Kronprinsen hylder Vingegaard: Måske det vildeste nogensinde

--------- SPLIT ELEMENT ---------

21. etape: Merci, Jonas - med Brian Holm