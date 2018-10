Danske Kasper stjal VM-showet

INNSBRUCK (Ekstra Bladet): I mere end 200 kilometer hvilede størstedelen af cykelverdenens øjne på 23-årige Kasper Asgreen, der er i gang med sin debutsæson som professionel og som gennemførte sin første Grand Tour for to uger siden i form af Vuelta a Espana.

Den relativt urutinerede dansker lod sig dog ikke imponere undervejs ved sit første VM i de voksnes rækker.

- Jeg fik lov af Anders Lund (landstræner, red.) til at opsøge et udbrud, hvis der kørte en stærk gruppe. Jeg efterspurgte det selv, fordi jeg kom godt ud af Vueltaen, og den form ville jeg gerne udnytte til at være en faktor i cykelløbet og ikke bare sidde og kukkelure nede i feltet.

Den danske kaptajn, Jakob Fuglsang, forklarede efter løbet, at taktikken med at sende Kasper Asgreen ud blandt andet betød, at danskerne slap for at føre i feltet. En taktik, der var lige ved at give metal på den hårde VM-rute.

Kasper Asgreens tempo satte udbryderne en efter en. Kun han og en enkelt nordmand var tilbage, da de til sidst blev hentet. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det så konsekvent ud som om, at Kasper Asgreen var den klart stærkeste af udbryderne, men tyve kilometer før målstregen måtte han give sin norske og eneste tilbageværende udbrydermakker, Vegard Stake Laengen, hånden, da de lod sig opsluge.

- Det var en lang dag på kontoret, men det var fedt at være med til ved mit første VM. Vi forsøgte bare at holde gang i cyklerne og komme så langt som muligt, lød det efterfølgende fra Kasper Asgreen, der aldrig rigtig troede på den helt store sensation.

- Nej, ikke rigtigt. Jeg skulle have haft noget mere tid, da vi kørte ud på sidste omgang. De kørte stærkt ind på os på stigningen, og jeg sad også med lidt kramper til sidst.

Han afviste desuden, at han havde den store tv-eksponeringen i hovedet undervejs.

- Nej, overhovedet ikke. Jeg tænkte på at køre cykelløb – ikke på tv-billeder.

Kasper Asgreen sluttede sit første VM-løb på en placering som nummer 52 godt og vel ti minutter efter den nye verdensmester, Alejandro Valverde.

