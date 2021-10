Danske kvinder gør det igen: Tager sølv ved EM

Når Amalie Dideriksen og Julie Leth arbejder sammen på cykelbanen, hører de til i den absolutte elite. Det understregede den danske succesduo lørdag ved at hente sølv i parløb ved EM i banecykling i schweiziske Grenchen.

I august sikrede Leth og Dideriksen sig OL-sølv i Tokyo og har også både VM-bronze og to gange EM-guld på cv'et

Lørdagens EM-løb udviklede sig hurtigt til en trekamp mellem Storbritannien, Frankrig og Danmark.

De to danskere var hurtige til at sikre sig spurtpoint, og ligesom briterne og franskmændene vandt Leth og Dideriksen også en omgang undervejs.

Mod slutningen trak især den britiske duo med Katie Archibald og Neah Evans dog fra.

Til sidst stod det klart, at Danmark skulle vinde den sidste spurt, mens briterne slet ikke måtte få point, hvis det skulle blive til dansk guld.

De to briter var dog alt for stærke til at lade en guldmedalje smutte ud af hænderne på sidste omgang.

Briterne vandt spurten, mens danskerne blev nummer to. Andenpladsen var dog nok til skubbe Leth og Dideriksen foran Frankrig og dermed tage sølvmedaljer.

Det er Danmarks tredje medalje ved EM. Tidligere er det blevet til guld i mændenes holdforfølgelsesløb og bronze til Matias Malmberg i omnium.