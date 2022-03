Danske Mattias efter grotesk styrt: Skaf mig en cykel!

- Jeg har det fint, jeg har det fint. Bare skaf mig en cykel.

Mattias Skjelmose havde ikke tid til omsorg og plaster efter sit dramatiske styrt på tirsdagens etape af Volta a Catalunya.

Han skulle bare videre. For feltet var smuttet fra ham.

Situationen var som sådan ikke noget specielt. En cykelrytter var styrtet, og feltet var kørt videre. Han havde slået sig, bevares. Det gør cykelryttere på daglig basis. Og nu handlede det altså om at få klikket cykelskoene i pedalerne og komme videre.

Det aparte i situationen var, at danske Skjelmose havde taget den ud over en lille mur og ned ad en klippeside på en nedkørsel på vej mod franske Perpignan med 58 kilometer til mål. Træer og buske havde afbødet faldet for den 21-årige Trek-rytter, men altså ... han faldt 4-5 meter. Hvordan ville du mon have det, hvis du med 60-70 kilometer i timen var drønet ud over vejsiden og faldet ned i en busk?

Mattias Skjelmose under PostNord Danmark Rundt i 2021. Foto: Ernst van Norde

'Vi holdt alle vejret'

Som hans arbejdsgiver skriver på sin hjemmeside om situationen:

- Vi holdt alle vejret.

Skjelmose kravlede hurtigt op. Han havde det fint. Han skulle bare videre. Blot med en ny cykel. Den gamle var lidt medtaget.

- Jeg og Antwan (Tolhoek, red.) lå godt til - lige bag UAE på nedkørslen, og så var der pludselig nogen, der bremsede ved en fejl, og uheldigvis lå jeg på ydersiden, og på min venstre side var der en klippeskrænt, som jeg røg ud over, sagde han tirsdag aften til holdets hjemmeside.

- Heldigvis slog jeg mig ikke så meget, og jeg kom ret hurtigt tilbage på cyklen, og Antwan hjalp mig tilbage i feltet, sagde han.

Hollandske Antwan Tolhoek var også nede. Han nøjedes dog med at ramme asfalten. Over radioen hørte han om Mattias' kløftecrash.

- Jeg ledte egentlig efter min cykel, men Mattias var ... jeg vidste ikke hvor ... så jeg fandt et sted at sætte mig. Og så dukkede Matthias pludselig op fra grøften, siger Tolhoek.

Adrenalinkick

Det lykkedes de to at komme på nye cykler, og så indledtes en jagt, der ret hurtigt resulterede i kontakt med feltet. En af lyksalighederne ved nedkørsler.

Ud over knoldene, som feltet på må og få arbejdede sig over, var etapen også præget af sidevind, og det ramte igen i finalen, hvor det dog lykkedes Mattias at sidde med fremme trods en semiødelagt trøje og lidt blod her og der. Det endte med en tiendeplads og en samlet fjerdeplads.

- Hvis der er noget godt at sige om et styrt, så er det, at du rammes af et adrenalinkick, og det er nok det bedste smertestillende, man kan få. Jeg følte ikke rigtig noget. Jeg tror, jeg havde en skytsengel, der holdt en hånd over mig i dag, for jeg har det fint. I finalen havde jeg de samme ben, jeg havde hele dagen. Så det var godt.

- Jeg var meget heldig. Det er helt sikkert.

