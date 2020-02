Danske rekordmaskiner: - Skulle ramme den i røven

Danskerne bookede onsdag aften en plads i torsdagens VM-finale i 4000 meter holdforfølgelsesløb med verdensrekord nummer to på samme dag.

Der skulle ikke være gået meget galt mod en flok knivskarpe italienere, der selv kørte hurtigere end den rekord, de danske baneryttere havde sat tidligere på dagen.

- Vi gik ud og var fuldstændig ligeglade med Italien. Vi vidste, at vi skulle ramme vores løb i røven, hvis vi skulle slå dem. Vi vidste godt, de ville komme med noget ekstraordinært. De skiftede ud i truppen, så vi vidste, at vi skulle ramme dem, siger landsholdets Julius Johansen.

Alt andet end en ny dansk verdensrekord havde sendt den danske kvartet ud af kampen om guldmedaljer.

- At de kom helt derned, havde vi alligevel ikke forventet. Det viser bare, at de var topklar og formentlig endnu mere klar til OL.

- Vi troede på, at vi kunne køre ned omkring verdensrekorden. Vi vidste ikke, hvad de andre kunne.

- Men det er helt fantastisk, at vi ramte vores løb forholdsvis godt. Der er stadig ting, vi kan forbedre til finalen og til OL, påpeger tempospecialisten.

De danske ryttere ser plads til forbedringer, når de skal køre finalen. Foto: ODD ANDERSEN/Ritzau Scanpix

Særligt mod slutningen af heatet blev danskerne presset, da italienerne kom tættere på. Det kunne Frederik Rodenberg Madsen fornemme inde på banen.

- Da jeg slog op, kunne jeg se, at italienerne kom tættere på ovre på den anden side af banen. Det var heldigt, at vi var gode nok til at køre den hjem, siger Rodenberg.

Han peger på, at han selv skulle have kørt det danske hold hele vejen over målstregen.

- Jeg slog væk, da jeg bare skulle have kørt den i mål. Der er det godt, at vi har Lasse (Norman Hansen, red.), der bare er sikkerheden selv og er så stærk, at han kan køre den hjem alligevel, siger Rodenberg.

Efter løbet stod dopingkontrollanter klar til at akkompagnere de danske rekordryttere ud af arenaen for anden gang på samme dag.

En verdensrekord betyder nemlig, at man skal dopingtestes.

- Det er samme procedure, som det altid er, siger Julius Johansen.

- Vi tager det gerne med for at slå en verdensrekord. Så må vi se, om vi kan slå den igen i morgen (torsdag, red.).

