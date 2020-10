Danske ryttere får grand tour-debut i Vuelta a España

De danske cykelryttere Niklas Eg og Alexander Kamp er blevet udtaget til Treks hold til det forestående Vuelta a España.

Det oplyser Trek torsdag i en pressemeddelelse.

Det bliver første gang, at 26-årige Kamp skal køre et af de tre grand tour-løb, mens det bliver den anden grand tour for 25-årige Eg.

Eg fik sin grand tour-debut i årets Tour de France, der sluttede i september.

Kamp er tidligere dansk mester i landevejscykling og har derudover etapesejre i Norge Rundt og Tour de Yorkshire på cv'et.

Vuelta a España bliver skudt i gang tirsdag den 20. oktober.

Ligesom store dele af resten af cykelkalenderen er det spanske etapeløb blevet udskudt på grund af coronapandemien. Det er samtidig blevet reduceret til 18 etaper frem for de sædvanlige 21 etaper.

Trek stiller op i Vueltaen med et hold, hvis ambition er at vinde etaper.

- Det er en forkortet udgave af Vueltaen med kun 18 etaper i stedet for 21. For os gør det ikke den store forskel. Vi har et ungt hold og indleder løbet uden noget egentligt mål i klassementet, siger Trek-chef Grégory Rast.

- Da vi ikke har en entydig kaptajn, vil ryttere som Juan Pedro López, Michel Ries og Niklas Eg have gode muligheder for at lære og jagte etapesejre.

Også hos det stærke Jumbo-Visma-mandskab er der blevet plads til en dansker. Holdet giver således grand tour-debut til 23-årige Jonas Vingegaard.

Han skal blandt andre køre med sidste års Vuelta-vinder, Primoz Roglic, og den stærke hollænder Tom Domoulin.