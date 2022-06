Danske skatteydere betaler for Tour de France-holds fly

Når 3. etape er kørt af årets Tour de France i Danmark, er det de danske skatteydere, som betaler for cykelrytternes, sportsdirektørernes og Tour de Frances ledelses fly til Frankrig.

Det skriver Politiken.

Ida Bigum Nielsen, som er direktør for den danske værtsorganisation Grand Départ Copenhagen Denmark, vil ikke oplyse præcist, hvad regningen er.

Men adspurgt af Politiken medgiver hun, at man godt kan sige, at den er på et par millioner kroner i runde tal.

Grand Départ Copenhagen Denmark er finansieret af staten, Københavns Kommune, Roskilde Kommune, Nyborg Kommune, Vejle Kommune, Sønderborg Kommune og tre regioner.

Kommunalforsker fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch mener ikke, at det giver mening, at myndighederne skal betale. Det siger han til Politiken.

- Det fremstår som en helt uvirkelig verden, når danske skattekroner bliver brugt til at finansiere private cykelholds og et fransk etapeløbs rejseaktiviteter, siger han til avisen.

Ifølge Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), som er bestyrelsesformand for den danske Tour-organisation, var betalt flytransport en betingelse for at få Tour de France til Danmark. Det siger hun til Politiken i et skriftligt svar.

Hun tilføjer i det skriftlige svar, at hun er sikker på, at aftalen vil blive behandlet, når projektet evalueres.

Flytransport fra et værtsland til Frankrig har ikke tidligere været aktuelt, da man tidligere er startet tættere på Frankrig.

Den franske arrangør, ASO, er ikke vendt tilbage på Politikens henvendelse.

