Danske stjerner er klar: Indebrændt og velforberedt

VM i enkeltstart venter fredag eftermiddag, og her har Danmark to ryttere til start, der begge har set frem til dagens løb i lang tid.

Kasper Asgreen viste ved danmarksmesterskaberne, at han i den grad har genfundet fordums styrke i enkeltstartsdisciplinen, da han genvandt sin titel som Danmarks bedste i kampen imod uret.

Danskeren har da også haft stor fokus på disciplinen og kunne forud for VM-linjeløbet søndag fortælle til Ekstra Bladet, at han har haft øje på fredagens enkeltstart siden april.

Hovedmålene

- Jeg har glædet mig til den enkeltstart meget længe. Jeg har set frem til den mere eller mindre siden Paris-Roubaix og har arbejdet imod den, fortæller Asgreen.

- Den, Touren og linjeløbet her har sådan været hovedmålene, så jeg har brugt meget tid på enkeltstartscyklen frem imod Tour de France for ligesom at forberede den enkeltstart her, i og med at den i Touren ikke sådan var rigtig spændende, fortæller Asgreen med henvisning til, at enkeltstarten i årets Tour, som Vingegaard dominerede, var en anelse for hård for danskeren.

Kasper Asgreens har aldrig vundet en medalje ved VM i enkeltstart. Hans bedste resultat er en fjerdeplads i 2021.

Kasper Asgreen havde ikke det ønskede VM-linjeløb søndag, hvor han måtte udgå. Foto: René Schütze

Belgiske og italienske fænomener er favoritter

Fredagens enkeltstart bliver en 47,8 kilometer lang styrkeprøve på en relativt flad rundstrækning i og omkring den skotske middelalderby Stirling med mål ved byens ikoniske borg.

Spurgt til, hvem der han anser som favorit til at snuppe regnbuestriberne fredag, peger Kasper Asgreen på to belgiere og en farlig italiener.

- Der er tre store favoritter i mine øjne: Det er Remco (Evenepoel red), Van Aert og Ganna.

Filippo Ganna har tidligere vundet VM i enkeltstart i både 2020 og 2021. Sidste år blev løbet sensationelt vundet af norske Tobias Foss.

Wout van Aert stor søndag på podiet ved VM i linjeløb. Fredag kan han meget vel gøre det igen på enkeltstarten. Foto: Ritzau Scanpix/Oli Scarff

Indebrændt

Mikkel Bjerg fik søndag sit VM-linjeløb spoleret af uheld.

Han skulle have været et vigtigt våben i det danske kavaleri, der søndag blæste til angreb i Glasgows gader, men inden han kom i spil, havde han defekt og måtte udgå.

Nede ved bussen fik Ekstra Bladet umiddelbart efter en kommentar fra danskeren, der trods den åbenlyse skuffelse håbede at kunne bruge situationen som benzin til fredagens enkeltstart.

Glæder sig

- Jeg er sgu lidt indebrændt nu. Så det bliver helt sikkert noget, jeg kan bruge til at køre med. Jeg føler mig rimelig klar til enkeltstarten, og jeg glæder mig bare, fortæller han.

Mikkel Bjerg har i år vist et flot niveau i enkeltstartsdisciplinen, hvilket bl.a. kastede hans første professionelle sejr af sig, da han vandt enkeltstarten i Criterium de Dauphiné.