Danske stjerner klar til krig

Tirsdagens 1. etape i Danmark Rundt var vist det, man kunne kalde en appetizer.

For mens de tunge sprintere kæmpede om etapegevinst, holdt de lidt lettere klassementryttere sig i ro. Deres cykelløb starter nemlig for alvor først på onsdagens enkeltstart i Assens.

Her skal rytterne tilbagelægge sølle 12,2 km - men det er nok til, at Olav Kooijs førertrøje med garanti skifter ejermand. Og der er flere danskere, der byder sig til i den forbindelse.

Søren Kragh Andersen (DSM) og Magnus Cort (EF) har begge altid leveret i kampen mod uret i Danmark Rundt – og de ved, at den korte enkeltstart kan vise sig at blive afgørende for løbet.

- Jeg har en plan og en drøm om at køre efter det samlede klassement. Og sammen med holdet vil vi også gerne vinde en etape. Vi har ambitioner om topresultater. Men det kræver også lidt held.

- Hvis jeg vil køre klassement, er enkeltstarten supervigtig. Det er i hvert fald første rigtigt vigtige dag for klassementet. Enkeltstarten er en stor og vigtig dag, konstaterer Søren Kragh over for Ekstra Bladet.

Søren Kragh Andersen har ambitioner om at køre klassement. Derfor vil han levere på enkeltstarten. Foto: Claus Bonnerup

Også Cort peger på onsdagens enkeltstart som en nøgleetape – sammen med løbets sidste med afslutning fem gange op ad Kiddesvej i Vejle. Begge er en krig om sekunder.

- Enkeltstarten er meget afgørende, selvom det er i Vejle og på Kiddesvej, at de største forskelle vil blive skabt. Men som regel vil der være ryttere, hvor det er så tæt, at det kommer an på resultatet på enkeltstarten. Så derfor er den meget vigtig.

- Den passer mig godt, men den måtte for min skyld godt have været længere. Men ellers ligger den fint til mig, siger Cort.

21-årige Mattias Skjelmose har også ambitioner om den samlede sejr. Han er normalt god på en enkeltstart, men der er flere ubekendte, pointerer han.

- Der er mange, der kommer fra Touren og er spørgsmålstegn i ligningen.

- Enkeltstarten er måske ikke den bedste for mig, men jeg må køre så stærkt, jeg kan. Kan jeg hente noget på de største konkurrenter, er det godt. Men ellers må jeg helst ikke tabe for meget, analyserer Trek-Segafredo-rytteren.

Første rytter bliver sendt afsted kl. 14.35.

