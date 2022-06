Danske stjerner ude med corona

Tour de France er i alvorlig fare for to af dansk cyklings store navne, Søren Kragh Andersen og Casper Pedersen.

Torsdag måtte begge Team DSM-profiler forlade Schweiz Rundt efter at være blevet testet positive med corona.

Det sker bare få timer efter, hele Jumbo-Visma-mandskabet valgte at trække sig efter en positiv prøve - inden dagens etape.

'Desværre er @kraghsoren, @pedersencasp & @ceesbol1995 (Cees Bol, red.) testet positiv i en rutinetest og forlader Schweiz Rundt. Efter at have konsulteret løbets ledelse og UCI har holdet besluttet at fortsætte i løbet, men vi holder nøje øje,' skriver holdet på Twitter.

Og det stopper ikke her.

Ineos Grenadiers' stjerne Adam Yates er også ude af Schweiz Rundt med den forbandede sygdom.

De positive tests kommer bare få uger inden Tour de France-starten i København 1. juli, hvor både Søren Kragh Andersen og Casper Pedersen ventes at stå klar på rampen.

